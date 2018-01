Schmuddelwetter ist gut fürs Hains Das Jahr 2017 im Freitaler Freizeitzentrum begann mau und endete furios. Die Umsätze lagen so hoch wie noch nie.

Nicht nur Sauna und Schwimmbad, sondern auch die Eisbahn zieht zahlreiche Besucher ins Hains. Im vergangenen Jahr lagen die Umsätze erstmals über vier Millionen Euro – trotz der Umbauarbeiten. © Andreas Weihs

Freital. Baden, eislaufen, saunieren, fit sein – noch nie war die Nachfrage im Freitaler Hains so groß wie im vergangenen Jahr. Die Geschäftsführung vermeldet nun einen Rekordumsatz von mehr als vier Millionen Euro bei rund 360 000 Besuchern. „Solche Zahlen hatten wir noch nie“, sagte Jörg Schneider, Chef der Betreibergesellschaft Technische Werke Freital.

Dabei hatte das Jahr 2017 denkbar schlecht begonnen und auch die Aussichten waren keine guten, denn Anfang Januar brach der Winter herein – ein richtiger Winter mit viel Schnee, Eis und anschließend etlichen Sonnenstunden bei blauem Himmel und scharfen Minusgraden. Für Hallenbäder und Indoorsportanlagen sind das keine guten Bedingungen. Denn sie profitieren vor allem vom Schmuddelwetter. „Anfang 2017 brachen die Besucherzahlen um 20 Prozent ein, weil alle draußen im Winterwald unterwegs waren“, berichtet Schneider. Monatelang habe man das Minus mit herumgeschleppt.

Erschwerend kam hinzu, dass im Frühjahr Bauarbeiten im Hains starteten. Der gesamte Umkleidebereich des Schwimmbades wurde umgebaut und erweitert. Glücklicherweise blieben dadurch nicht noch mehr Gäste weg. „Sie mussten viel erdulden und auch für die Handwerker war es nicht einfach, aber wir haben das gemeistert“, sagt Schneider. Und am Jahresende waren die schlechten Zahlen vom Januar verschwunden. In den Büchern steht nun ein Plus.

Schneider begründet das mit dem guten Angebot im Freizeitzentrum. Mit einer Mischung aus Hallenerlebnisbad, Eislaufen, Sport, Fitness und Sauna erreiche man immer irgendjemanden – und am Jahresende so ziemlich alle. Schon traditionell sind die Tage zwischen Weihnachten und Silvester die besucherstärkste Zeit überhaupt im Hains. Das war zum jüngsten Jahreswechsel nicht anders. Eisbahn und Schwimmbad seien teilweise an der Kapazitätsgrenze gewesen, so Schneider. Dazu kamen viele Benutzer des Fitnessstudios – hier waren es wohl die guten Vorsätze zum Jahresanfang, die die Besucherzahlen nach oben trieben.

Und auch die Tage nach dem 1. Januar verzeichneten die Mitarbeiter kaum einen Abbruch: Am vergangenen Sonntag – es herrschten drei Grad plus und Dauerregen – war das Freizeitzentrum abermals brechend voll.

Gut eingespielt hat sich der Geschäftsführung zufolge auch das neue Bezahlsystem, das im Dezember 2017 in Betrieb ging. Besucher bekommen jetzt ein Armband mit Chip, dessen Elektronik die Einlass- und Ausgangszeit registriert und die Spinde verriegelt. Die Gäste des Fitnessstudios haben sogar ein personengebundenes Armband, dass den früheren Ausweis ersetzt. Die Technik soll helfen, das Kassensystem zu entlasten. Zwar gebe es noch ein paar Kinderkrankheiten und einige Vorgänge mit den Armbändern müssten nachjustiert werden, heißt es seitens der Geschäftsführung. Aber man habe von den Besuchern kaum Kritik wahrgenommen.

Sobald sich die Technik eingespielt hat, erfolgt der nächste Schritt. Sämtliche Zahlungen im Hains, zum Beispiel im Gastronomiebereich, sollen über den Chip im Armband gebucht werden. Bargeld innerhalb des Hains wird somit überflüssig. Bezahlt wird die Endrechnung dann beim Verlassen des Hauses an der Kasse.

