Schmuddelig kostet Strafe Die Taxigenossenschaft bittet die Fahrer um saubere Kleidung – ansonsten zur Kasse. Dreistellige Bußgelder sind möglich.

Daniela Popp kennt die Regeln der Taxigenossenschaft und hält sie ein. © Sven Ellger

Sakko muss nicht sein. Krawatte auch nicht. Aber schön wäre sie schon, findet Peter Kunath. Er trägt selbst eine blaue Krawatte. „Ich fahre zwar nicht mehr, bin früher aber immer mit Krawatte gefahren“, sagt der stellvertretende Chef der Dresdner Taxigenossenschaft. „Der Taxifahrer hat seinen Dienst in angemessener und sauberer Kleidung auszuführen“, steht dazu in der Funk- und Betriebsordnung der Genossenschaft. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Einladung vom Disziplinarausschuss rechnen. Dieses Gremium ermahnt den Taxifahrer dann. Bei groben oder wiederholten Verstößen werden die Chauffeurprofis zur Kasse gebeten.

Das mag keiner der reichlich 1000 Dresdner Taxifahrer. Schließlich kostet der Besuch beim Disziplinarausschuss wertvolle Arbeitszeit und im schlimmsten Fall auch Geld. Außerdem muss auch der Chef des Fahrers vor dem Ausschuss erscheinen, sagt Henry Roßberg, Vorstand der Genossenschaft. „Und das ist peinlich.“

Thomas U. hat das erlebt. Nicht nur einmal. Das nervt ihn sehr, und so richtig nachvollziehen kann er es nicht. „Man verurteilt Taxifahrer wegen Lappalien“, schimpft U. Seine Vergehen: Mal hat er gegen die Funkregeln der Genossenschaft verstoßen, mal gab es ein akustisches Missverständnis mit der Zentrale, ein anderes Mal hat er den falschen Kunden gefahren. Die Frau in seinem Wagen sollte von einem anderen Taxi abgeholt werden, sein Kunde stand dafür noch am Abholort. Dort, wo auch die Frau auf ihr Taxi gewartet hatte.

Aus Sicht der Genossenschaft sind das keine Kleinigkeiten. Verstöße gegen die Funk- und Betriebsordnung stehen ebenso im Bußgeldkatalog wie das Einladen des falschen Fahrgastes. „Wenn wir die Disziplinarordnung nicht hätten, dann hätten wir auch nicht unsere Qualität“, sagt Roßberg. Freundlich, höflich und rücksichtsvoll sollen die Chauffeure der eigelben Autos sein, steht in der Betriebsordnung, die die reichlich 200 Betriebe der Genossenschaft gemeinsam abgesegnet haben. Auch die Disziplinarregeln haben sie gemeinsam beschlossen und aus ihrem Kreis sieben Vertreter ausgewählt, die diese Regeln durchsetzen. Notfalls auch mit Strafzahlungen. Vor dem Bußgeld steht aber eine Anhörung. Dabei kann der Fahrer erklären, wie es zu seinem Regelverstoß gekommen ist. „Zuerst gibt es nur eine Belehrung“, sagt Roßberg. Mehrere Verstöße sind dann aber Anlass für eine Strafzahlung.

Abhängig vom Fall müssen die Fahrer zwischen 15 und 500 Euro zahlen. Der Höchstbetrag wird zum Beispiel fällig, wenn ein Fahrer den Großraumtaxi-Zuschlag kassiert, obwohl er mit einer Limousine vorgefahren ist. Weigert sich der Fahrer, die Disziplinarstrafe zu zahlen, wird sie seinem Chef in Rechnung gestellt.

Das Geld fließt in die Kasse der Genossenschaft. „Das ist bei Weitem kein vierstelliger Betrag pro Jahr“, sagt Roßberg. Genauer kann er die Summe nicht benennen. Bei den Zahlern handelt es sich „um 20 bis 25 Fahrer, die man hier immer mal wieder trifft“. Parallel zu diesem System können Kunden die Dresdner Taxifahrer gleich nach der Fahrt bewerten. Wer ein Taxi per Handy bestellt, bekommt nach der Buchung eine Bestätigungsnachricht und nach der Fahrt eine weitere Nachricht mit der Aufforderung, den Fahrer und das Auto zu bewerten. Maximal fünf Punkte pro Kategorie können die Kunden vergeben. „Ich habe eine durchaus gute Bewertung durch meine Fahrgäste, fünf und fünf“, sagt Thomas U. von sich. Bestnoten also. Punktabzug gibt’s von den Kunden, wenn das Auto nicht picobello sauber ist, der Fahrer einen Umweg fährt, unfreundlich ist oder beim Gepäck verladen nicht hilft. Negativ bewerten Kunden auch, wenn sich die Berufschauffeure weigern, auf verbotene Wünsche ihrer Kunden einzugehen. Auf solche Fahrer sind Roßberg und Kunath stolz. Denn sie tun genau das, was sie tun sollen.

„Ungesetzliche Weisungen von Fahrgästen sind nicht zu befolgen“, steht in der Betriebsordnung der Genossenschaft. Die schlechte Bewertung, die die Fahrer nach solch einer Fahrt bekommen, heben gute Noten später wieder auf, sind die Chefs der Genossenschaft überzeugt. Auch die Wahl des Taxis am Taxistand ist eine Bewertung des Fahrers und seines Autos. Niemand muss den Chauffeur ansteuern, der ganz vorn in der Warteschlange steht, sagt Roßberg. Jeder Fahrgast hat das Recht, sich das Wunschauto mit dem Wunschfahrer auszusuchen. Gewinnt dennoch der erste in der Reihe den Fahrgast, hat er offenbar alles richtig gemacht.

