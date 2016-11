Schmuckstück mit Schattenseiten Das neue Pirnaer Groß-Finanzamt für den Landkreis ist fertig. Dafür gibt es aber nicht nur Lob.

zurück Bild 1 von 2 weiter Blick auf das neue Finanzamt in Pirna. Die Orientierung durch das Gebäude aus historischen und modernen Teilen soll nicht ganz einfach sein. Dem Vernehmen nach ist sie aber immer noch weniger kompliziert als die deutschen Steuergesetze. © Kristin Richter Blick auf das neue Finanzamt in Pirna. Die Orientierung durch das Gebäude aus historischen und modernen Teilen soll nicht ganz einfach sein. Dem Vernehmen nach ist sie aber immer noch weniger kompliziert als die deutschen Steuergesetze.

Der Präsident des Landesamtes für Finanzen, Johann Gierl, bekommt von Finanzminister Georg Unland den Schlüssel für den neuen Komplex überreicht.

Der Vorschlag kommt von Finanzamtschef Eike Taesler. Ob er umgesetzt wird, steht aber noch lange nicht fest. Er meint jedenfalls, im großen Schaufenster des neuen Pirnaer Groß-Finanzamtes sollte man einen leuchtenden Schriftzug mit dem sächsischen Wort „färdsch“ platzieren. Auf dass alle sehen, das neue Gebäude ist empfangsbereit – und dass die große Glasfassade kein Steuerloch ist, sondern ein Guckloch. Ein spannendes noch dazu.

Aus dem Spruch ist Stolz herauszuhören – auf ein Gebäude, das Alt und Neu gekonnt verbindet und einen neuen optischen Akzent am Rande der Pirnaer Innenstadt setzt. Der 24,7 Millionen Euro teure Komplex beinhaltet die sanierten Reste des Liebenauschen Vorwerks (1641/42), eines ehemaligen Waisenhauses vom Anfang des 19. Jahrhunderts und des ehemaligen Gasthofs Blauer Hecht. Mit dem neuen Finanzamt bekommen knapp 300 Beschäftigte der bisherigen Finanzämter Pirna und Freital bessere Arbeitsbedingungen und die Steuerzahler im Landkreis eine attraktive Anlaufstelle – immerhin werden hier 80 000 Einkommens- und 2 900 Körperschaftssteuerfälle bearbeitet. Auf mehr als eine halbe Milliarde Euro beläuft sich das jährliche Steueraufkommen. Alles in allem ein gelungenes Vorhaben, das zur Übergabe am Montag vom Finanzminister Georg Unland (CDU), vom Niederlassungsleiter des Sächsischen Immobilienmanagements, Ludwig Coulin, und anderen wortreich gewürdigt wurde.

Wichtig für Steuerzahler zurück 1 von 4 weiter Das neue Groß-Finanzamt für den Landkreis in der Clara-Zetkin-Straße 1 in Pirna ist ab 21. November geöffnet – zunächst aber nur die Informations- und Annahmestelle. Das gilt auch für den 22. und 28. bis 30. November. Das alte Finanzamt Pirna in der Emil-Schlegel-Straße 11 ist am 17. November zum letzten Mal geöffnet (Informations- und Annahmestelle). Das alte Finanzamt Freital verabschiedet sich am 27. November, ab 28. November ist es geschlossen. Alle beim Finanzamt Freital registrierten Steuerpflichtigen bekommen neue Steuernummern. So erreicht man das Finanzamt ab 21. November: Tel. 035015510, Fax 035015519000 und Mail . Quelle: Sächsisches Finanzministerium

Aber es gibt nicht nur Gewinner: Steuerpflichtige aus dem Weißeritzkreis müssen künftig weitere Wege zurücklegen, wenn sie eine persönliche Beratung brauchen. Nur einmal im Monat soll es künftig in Freital Service-Tage geben, das erste Mal im Frühjahr 2017. Und mit der Fusion beider Finanzämter werden auch etliche Beschäftigte der Behörde aus der Freitaler Gegend zu Pendlern. Immerhin sei es ihnen gelungen, bei benachbarten Firmen in Pirna Parkplätze anzumieten, hieß es am Montag beim Festakt. Am Neubau selbst gibt es nur wenig Stellflächen.

Fast kein Wort allerdings ist über ein Thema gefallen, das viele Pirnaer je nach Gemüt verärgert oder belustigt: Finanzminister Unland will nicht, dass die Behörde in einer Straße steht, die nach der Kommunistin Clara Zetkin benannt ist. Nach neuestem Vorschlag soll aber die Straße nun nicht mehr umbenannt werden. Dafür ist für den Vorplatz des Finanzamtes eine eigene Adresse vorgesehen: Waisenhausplatz. Die Linke protestiert dagegen und ruft für den 8. November, 17.30 Uhr, zu einer Demo vor dem Rathaus auf. Das letzte Wort hat am Dienstag der Stadtrat. Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) jedenfalls sprach zur Übergabe des Finanzamtes ein salomonisches Wort, das er sich bei Goethe ausgeliehen hat: „Ich habe keinen Namen dafür! Gefühl ist alles; Name ist Schall und Rauch (…)“

