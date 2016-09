Schmuckstück mit Klassenzimmern Künftig lernen die Erstklässler der Johannesschule in einem alten Dreiseithof – eine Seite fehlt allerdings noch.

Zwischen den beiden Häusern des einstigen Dreiseithofes gibt es eine mehr als 1 000 Quadratmeter große Freifläche. © Claudia Hübschmann

Als die Stadt vor einigen Jahren das Nachbargrundstück der Johannesschule kaufte, erwarb sie einen ziemlich herunter gekommenen Dreiseithof und ließ ihn entgegen ursprünglicher Intentionen nicht abreißen. Zum Glück, und der Denkmalpflege sei Dank, muss man heute sagen. Denn, was daraus geworden ist, kann man nur als Schmuckstück bezeichnen. „Es ist einer der wenigen Dreiseithöfe, die die einstige Dorfstruktur noch zeigen, Cölln war voll von diesen Höfen“, erklärt Jürgen Voigt. Er hat die Planungen für den Umbau der beiden mit den Giebelseiten zur Dresdner Straße stehenden Häuser gemacht. Das dritte, quer zu diesen stehende Gebäude allerdings wurde abgerissen. „Es wäre schön, wenn man den Dreiseithof mit einem modernen Gebäude wieder schließen könnte“, erklärte CDU-Stadträtin Winnie Behnisch, die sich bei der gestrigen Vorstellung des Projektes ein Bild machen wollte. Und: „In einem solchen Neubau könnten ein großer Mehrzweckraum, der als Speisesaal genutzt werden könnte, Platz finden.“ Beides fehlt der Johannesschule derzeit noch.

Die beiden erhaltenen Seitenflügel des Dreiseithofes bedeuten eine große Entlastung für Schüler und Lehrer. Ist die Johannesschule doch mit 327 Schülern in 17 Klassen „die mit Abstand größte Grundschule in Meißen“, wie Schulleiterin Sigrid Utikal erklärte. „Die vom Stadtrat beschlossene Schulbezirksänderung und die Einrichtung von zwei Deutsch-als-Zweitsprache-Klassen machten eine Erweiterung der Raumkapazitäten dringend erforderlich“, sagte sie. Man habe die große Belastung bis zum vergangenen Schuljahr ausgehalten, weil man darauf vertrauen konnte, das Besserung kommt.

Die ist jetzt da. Seit Schuljahresbeginn gibt es im sogenannten Haus B drei Klassenzimmer. Das Haus A war ja schon als Hortgebäude fertiggestellt worden. Das Haus B soll nun immer den Erstklässlern vorbehalten sein. Es ist noch nicht das große Schulhaus, und die aus dem Kindergarten kommenden Kinder können sich hier an das Schulleben gewöhnen. Dieser Ausrichtung entspricht die Ausstattung des neuen Schulhauses. Weil die Räume eigentlich zu niedrig für Klassenzimmer sind, wurde eine Lüftungsanlage eingebaut, die die Kinder mit der nötigen Frischluft versorgt. „Ich glaube auch, dass sich die kleineren Kinder in solchen Puppenstuben wohler fühlen, als in hohen Räumen“, so Planer Voigt.

Es gibt Schallschutzdecken und eine Beschallungsanlage in jedem Klassenzimmer. Natürlich eine ausgeklügelte Brandmeldeanlage und von jedem Schulraum einen zweiten Fluchtweg. Jedes Klassenzimmer verfügt über eine Fußbodenheizung. Was noch fehlt, sind teilweise Möbel, die bis zum Januar da sein sollen und Wandleisten für Bilder und Informationen. Denn wegen der Denkmalschutzauflagen konnte das Haus nicht von außen gedämmt werden, sondern nur von innen, so das die Wände entsprechend empfindlich sind. Die Auflage des Denkmalamtes, eine alte Treppe zu erhalten, ist von Planer Voigt kreativ umgesetzt worden. Sie ist jetzt eine Lesetreppe, die die Kinder nutzen, um sich Bücher anzuschauen oder zu lesen.

„Es ist ein schönes Haus“, erklärt Jürgen Voigt. Bald wird auch der Spiel- und Freizeitplatz fertig sein. Alles zusammen hat eine Million Euro gekostet, wovon Bund und Land Sachsen zwei Drittel tragen.

