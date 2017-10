Schmuck-Manager verlässt Manufaktur Christian Sieg hatte sich zuvor um den Vertrieb des Meissener Geschmeides gekümmert.

Eines der aufwendiger gestalteten Meissener Schmuckstücke. © Claudia Hüschmann

Er sollte die Kontakte zu den Juwelieren in Deutschland und der Welt knüpfen. Nun verlässt er das Unternehmen. Wie die SZ jetzt von einem Insider der Schmuck-Branche erfahren hat, stellt sich der Meissener Schmuck-Manager Christian Sieg neuen Herausforderungen außerhalb von Sachsen. 2013 hatte der damalige Geschäftsführer Christian Kurtzke den Norddeutschen für den Vertrieb des Meissener Schmucks und der Accessoires in das Unternehmen geholt. Sieg kennt die Branche aus seiner früheren Tätigkeit als Manager bei dem Schweizer Uhren- und Schmuckhersteller Chopard. Mit rund 2 000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 750 Millionen Euro zählt Chopard zu den größten Firmen der Branche.

Der Schmuckzweig bildete für Kurtzke und den damaligen Aufsichtsratschef Kurt Biedenkopf (CDU) den ersten Baustein für den Umbau des Traditionshauses zu einem globalen Luxusgüter-Anbieter mit umfassender Produktpalette. Porzellan spielte bei den in Norditalien hergestellten Ringen und Anhängern letztlich in vielen Stücken nur eine untergeordnete Rolle. Christian Kurtzke setzte allerdings große Hoffnungen in den Geschäftsbereich. 40 Juweliere wollte er als Partner gewinnen und ab 2017 auch in Meißen mit Goldschmieden produzieren. Mit dem Aus für die kostspielige Expansion hat sich diese Vision erübrigt.

Schmuck bleibt trotzdem in reduziertem Ausmaß Teil des Meissener Sortiments. Ein zentraler Bestandteil ist der Porzellan-Mops. Dazu gekommen sind Elefanten, Kugeln und Herzen mit Monogrammen aus Weißem Gold. „Diese Sachen ohne Siegs gute Beziehungen im Fachhandel unterzubekommen, dürfte allerdings schwierig werden“, so der Schmuck-Insider. Kein Juwelier warte auf Meissen.

