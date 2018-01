Schmuck aus Haus in Niesky gestohlen Einbrecher erbeuten mehrere Hundert Euro.

Symbolfoto © dpa

Niesky. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Wohnhaus auf der Görlitzer Straße in Niesky eingebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Die Einbrecher durchsuchten die Räume des Hauses und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (szo)

