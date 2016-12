Schmorkauer Kirche wird rechtzeitig fertig zum Fest Die Arbeiten am Dach sind fast beendet. Der Musikgottesdienst am vierten Advent findet trotzdem noch in Neukirch statt.

Die Schmorkauer Kirche. © Archivfoto: Matthias Schumann

Die Schmorkauer Christen haben monatelang gewartet. Jetzt ist es soweit. Die Arbeiten an der evangelischen Kirche sind fast beendet. Die Kirchgemeinde Neukirch-Schmorkau ließ in den vergangenen Wochen und Monaten eine Hälfte des Kirchdaches neu decken und den Dachstuhl auf der Nordseite ausbessern (SZ berichtete). Die Zimmerleute, Dachdecker und Maler hatten dabei ein Ziel. Sie wollten spätestens am vierten Advent fertig sein. Denn an diesem Tag war ein musikalischer Gottesdienst in dem Gotteshaus geplant.

Das haben sie nicht ganz geschafft. Die Veranstaltung mit Anne-Leticia Fourestier an der Querflöte, Julia-Sophie Fourestier an der Violine, Sebastian Fourestier am Saxophon und Kantor Tobias Eisner an der Orgel wird in die Kirche nach Neukirch verlegt. „Die Bauarbeiten sind zwar nahezu abgeschlossen und das Gerüst aus der Kirche raus“, sagt Pfarrer Friedrich Porsch auf Nachfrage. „Den Musikalischen Gottesdienst haben wir aber trotzdem sicherheitshalber nach Neukirch verlegt. Sonst wäre das alles sehr knapp geworden.“

Der Wechsel ist kein Problem, weil Schmorkau und Neukirch sowieso eine Kirchgemeinde bilden und die Schmorkauer sich auch während der Bauzeit bei größeren Veranstaltungen auf diese Art und Weise behalfen. Gottesdienste an normalen Sonntagen wurden in einem Nebengebäude der Schmorkauer Kirche gefeiert, das 20 bis 30 Menschen Platz bietet.

Die Kirchgemeinde hatte für Heiligabend bereits Notprotokolle mit Krippenspiel im Freien ausgearbeitet. Doch diese Pläne braucht sie nun glücklicherweise nicht. Die Kirche steht Heiligabend wieder allen Schmorkauern und deren Gästen offen. Die Christvesper findet dort statt. Der musikalische Gottesdienst am vierten Advent beginnt 16 Uhr in Neukirch. (SZ/pre)

