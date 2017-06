Schmorkau hat einen neuen Spielplatz Jahrelang verschlechterte sich der Zustand der Geräte am Sportplatz. Eine Elterninitiative hat das nun geändert.

Die Schmorkauer Kinder haben ihren Spielplatz in Besitz genommen. Eine Elterninitiative hat sich dafür stark gemacht. © Jonny Linke

Es ist schon eine Weile her. Doch Sarah Kaleun (28) und Emily Lohse (27) haben schon als Kind auf den Spielgeräten am Sportplatz in Schmorkau gespielt. Doch mit der Zeit verkam der Spielplatz immer mehr. „Im Jahr 2015 hatte Sarah dann den Einfall, den Spielplatz zu verschönern beziehungsweise zu erneuern“, sagt Emily Lohse. Sie und Sarah Kaleun gründeten deshalb zusammen mit Lisann Seiler die Elterninitiative „Spielplatz Schmorkau“. Die jungen Frauen wollten Positives für die nächsten Generationen im Ort anstreben. „Früher war der Spielplatz ein absolutes Highlight unserer Kindheit, doch leider wurde der Zustand immer schlimmer“, sagt Emily Lohse. Die drei Initiativ-Frauen, welche selbst Kinder haben oder wie Emily Lohse bald bekommen werden, haben sich zusammengesetzt. „Wir haben mit vielen Erwachsenen und Kindern gesprochen und am Ende einen Plan gemacht, was für Spielgeräte auf dem Spielplatz angemessen wären“, so Sarah Kaleun.

Sie wollten einen neuen Spielplatz kreieren, welcher von vielen genutzt werden kann. „Früher war der Spielplatz nicht für jede Altersklasse optimal nutzbar, das wollten wir in diesem Zuge neu gestalten. Jetzt gibt es Spielgeräte für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren, für größere Kinder bis zu zehn Jahren und auch eine Tischtennisplatte und weitere Möglichkeiten für Jugendliche“, erzählt Emily Lohse stolz. Der betriebene Aufwand lohnt sich. Viele Baufirmen unterstützten das Vorhaben der Initiative. „Sei es materiell oder als Geldspenden. Ohne die Hilfe der vielen Freiwilligen wäre dieses Projekt bei Weitem teurer geworden und am Ende vielleicht nicht finanzierbar“, so Hauptorganisatorin Sarah Kaleun. Mit 10 700 Euro schlägt der neue Spielplatz ordentlich zu Buche. Dafür kann die Initiative auf eine 1 000-Euro-Förderung von der Gemeinde sowie eine weitere Förderung aus einem weiteren Fördertopf blicken. „Der Spielplatz muss allen DIN-Normen entsprechen. Darunter fällt zum Beispiel ein spezieller Kies oder, dass nirgends Gliedmaßen von Kindern und Jugendlichen in Spalten und Öffnungen passen dürfen“, erklärt Emily Lohse.

Dank für die Unterstützung

Nachdem in vielen Stunden Arbeit und etlichen Arbeitseinsätzen alles aufgebaut war, kam endgültig noch der TÜV vorbei und prüfte die neuen Spielgeräte. „Die Tests waren aufwendig, aber haben gezeigt, dass wir sehr gut gearbeitet haben. Der Spielplatz wurde problemlos freigegeben“, erzählt Sarah Kaleun zufrieden. Zur Eröffnung am Sonntag kamen reichlich Familien mit Kindern. Auch für die Cousinen Saskia und Antonia Baumann geht nun ein kleiner Traum in Erfüllung. „Der alte Spielplatz wurde immer schlechter. Es hat keinen Spaß mehr gemacht darauf zu spielen“, sagte Antonia Baumann. „Ich freue mich, dass wir endlich wieder spielen können. Wir sind gerne draußen und wollen einfach mal alle Spielgeräte ausprobieren. Das wird spitze“, sagte Saskia Baumann. Um die 50 Kinder können in Zukunft aus dem Dorf die neue Attraktionen um Schaukel, Rutsche & Co. nutzen. Für Sarah Kaleun, Emily Lohse und ihre vielen Mitstreiter geht nun eine aufreibende Zeit zu Ende. „Ich möchte mich im Namen der Initiative bei allen Helfern, Unterstützern und Sponsoren bedanken. Ohne diese Hilfe wäre so ein Projekt in Schmorkau nicht möglich gewesen“ sagt Sarah Kaleun. Und das passend zum Beginn der Sommerferien. Die Kinder freut es.

