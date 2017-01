Schmölln-Putzkau will mehr Gäste

Das Putzkauer Eisenbahnviadukt ist eine der Sehenswürdigkeiten der Gemeinde. © Thorsten Eckert

Mehrere Pensionen und Ferienwohnungen gibt es in der Gemeinde Schmölln-Putzkau. Die Gemeinde will private Vermieter unterstützen und die Vermarktung der Gästebetten professionalisieren. Sie startete deshalb jetzt eine Befragung unter Vermietern. Diese haben die Möglichkeit, ihr Angebot im Gastgeberverzeichnis der Touristischen Gebietsgemeinschaft „Oberlausitzer Bergland“ zu bewerben, der die Gemeinde angehört. „Wir versprechen uns eine bessere Vermarktung unserer Gemeinde in der Ferienregion Oberlausitz“, sagte Bürgermeister Achim Wünsche. Neben einigen Touristen sind es vor allem Dienstreisende, die in den Pensionen und Ferienwohnungen in Putzkau und Schmölln übernachten.

Die Gemeinde möchte auch stärker Angebote, wie zum Beispiel Wanderwege und Sehenswürdigkeiten, etwa das Putzkauer Eisenbahnviadukt, in den Blickpunkt rücken. Die Mitgliedschaft kostet sie rund 1 500 Euro im Jahr – pro Einwohner zahlt die Gemeinde 45 Cent. (SZ/ir)

