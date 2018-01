Schmökerabend mit Feuerzangenbowle

Löbau/Rosenhain. Geschichten von Heinrich Spoerl und aus der Feuerzangenbowle liest Hannes Thomas aus Neugersdorf an diesem Sonnabend in Rosenhain. Wie der veranstaltende Verein Kleeblatt mitteilte, beginnt der gemütliche Schmökerabend um 18.30 Uhr in der Turnhalle des Löbauer Ortsteiles. Der Rosenhainer Kleeblatt-Verein setzt sich für Kultur und Tradition in Rosenhain mit ganz verschiedenen Veranstaltungen ein. Der ehemalige Schuldirektor Hannes Thomas ist in der Region als unterhaltsamer Leser bekannt und beliebt – vor allem für seine humorvollen Veranstaltungen. (SZ)

