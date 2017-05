Schmochtitzer Nächte mit Berliner Luft Diesmal lockt das Musikfest mit Melodien aus der Hauptstadt – und einem aus dem Fernsehen bekannten Gesicht.

Margitta Luttner, die Vorsitzende des Vereins Via-Regia-Musik-events, lädt zum Musikfest nach Schmochtitz ein. © Carmen Schumann

Der Ohrwurm von der Berliner Luft mit ihrem ganz besonderen Duft darf nicht fehlen, wenn in Schmochtitz die „Berliner Nächte“ gefeiert werden. Standen bei den früheren Musikfesten ganze Länder im Mittelpunkt, ist es diesmal die deutsche Hauptstadt mit ihrem pulsierenden Musikleben und langen Traditionen. Am 16. und 17. Juni wird auf der Freifläche vor dem Bischof-Benno-Haus wieder die große Bühne aufgebaut sein, auf der ein großes Orchester, bestehend aus der Philharmonie Jelenia Gòra und den Musikern des Sorbischen Nationalensembles die unsterblichen Melodien und Gassenhauer von Paul Lincke und Walter Kollo in Szene setzen wird. Anders als in den Vorjahren wird am Freitag und am Sonnabend jeweils das gleiche Programm aufgeführt. Das gibt all jenen, die an einem der beiden Termine keine Zeit haben, Gelegenheit, das Programm dennoch zu erleben.

Moderiert werden die „Berliner Nächte“ von dem gebürtigen Berliner Peter Thomsen, der als freiberuflicher Schauspieler, Sänger und Kabarettist in der Bundeshauptstadt lebt. Er ist seit über 40 Jahren gern gesehener Gast an zahlreichen Theatern. In den 70er Jahren ist er auch am Bautzener Theater aufgetreten. Im Fernsehen moderierte er unter anderem die naturwissenschaftliche Serie „Man(n)ometer“, in der er den zumeist jugendlichen Zuschauern die Welt erklärte. Außerdem war er in zahlreichen TV-Produktionen zu erleben, so unter anderem „Drei Damen vom Grill“, „GZSZ“ oder „Unser Charly“. Er bespielt die Berliner Kabarettbühnen und singt mit Leidenschaft Chansons, Couplets und Balladen mit Berliner Kolorit. Bei den „Berliner Nächten“ wird er seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen und mit seinen Parodien und Sketchen für kurzweilige Unterhaltung sorgen.

Zu den Mitwirkenden gehören aber auch die Tänzer und der Chor des Sorbischen Nationalensembles. Die musikalische Leitung übernimmt Dieter Kempe. Das große gemeinsame Orchester wird zudem durch einen jungen Musiker von der Kreismusikschule verstärkt. Georg Wilhelm Jatzke bläst die Tuba und wird auch in der kleineren Blasmusik-Formation mitspielen, die einzelne Stücke interpretiert. Der 18-Jährige hat schon viele Erfahrungen gesammelt, spielte nicht nur in Formationen der Kreismusikschule, sondern auch im Landesjugendorchester mit.

Die aufwendige Organisation des Musikfestes übernimmt in bewährter Weise der Verein Via-Regia-Musikevents mit seinen nur zwölf Mitgliedern. „Über weitere Mitstreiter würden wir uns sehr freuen“, sagt dessen Vorsitzende Margitta Luttner. Sie betont, dass das Musikerlebnis nicht möglich wäre ohne die Unterstützung von Sponsoren, das heißt von Gewerbetreibenden aus der Region.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es unter anderem im SZ-Treffpunkt, Lauengraben 18.

