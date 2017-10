Schmitt singt Jürgens Am Freitag, ab 20 Uhr, ehren Martin Schmitt und Big Band in der Neusalzaer Festhalle die Werke von Udo Jürgens, dem Grandseigneurs des Chansons. Am Wochenende ist noch viel mehr los: von Emmerlichs Luther-Abend über Salsa-Party, 20er Jahre-Party bis hin zu Eishockey und Handball, alles zu finden im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Mit einem auserwählten musikalischen Potpourri ehren Martin Schmitt und Big Band die Werke von Udo Jürgens, dem Grandseigneurs des Chansons. Gefühlvolle Balladen, ausdrucksstarke Soli und rockige Titel tragen die Zuschauer durch ein meisterhaftes Arrangement überwältigender Kompositionen. Martin Schmitt und seine zehn Mitmusiker laden zur feinfühligen Darbietung. „Schmitt singt Jürgens“ ist eine in Deutschland produzierte Hommage an den großen Musiker, Entertainer und Komponisten Udo Jürgens anlässlich seines 80. Geburtstages. Voller Hochachtung blickt dieses Programm auf das Lebenswerk des Ausnahmesängers und -pianisten zurück. Mit berühmten Titeln, wie „Ich war noch niemals in New York“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich weiß was ich will“ oder „Aber bitte mit Sahne“ überzeugt Martin Schmitt als furioser Pianist am weißen Flügel und mit einer stimmlich grandiosen Darbietung. Hits und weniger bekannte Songs sowie Orchesterinstrumente sind meisterhaft aufeinander abgestimmt und neu inszeniert. Diese Show berauscht, verzaubert und verführt. Die Gäste erwartet ein Abend für Liebhaber bewegender Texte, mitreißender Musik und überwältigender Orchesterklänge. Einlass für das am Freitag, um 20 Uhr beginnende Konzert in der Neusalzer Festhalle ist 19 Uhr. Karten kosten 30 Euro.

