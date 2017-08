Schminken fürs Jubiläum

Die dreijährige Paula lässt sich im DM-Markt am Demianiplatz von Susanne Kleiber-Schmidt schminken. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Für die dreijährige Paula war der Besuch des dm-Marktes auf dem Görlitzer Demianiplatz am Dienstag ein besonderer. Denn sie musste nicht nur die Mutter beim Einkauf begleiten. Diesmal gab es sogar eine besondere Belohnung: Sie ließ sich von Mitarbeiterin Susanne Kleiber-Schmidt schminken.

Nicht nur Paula kam in den Genuss dieser Aktion, die sich in die vielfältigen Initiativen einreiht, mit der die dm-Drogeriemärkte ihr 25-jähriges Bestehen in Ostsachsen feiern. Noch bis zum Sonnabend fährt beispielsweise ein Bio-Koch von Markt zu Markt und lädt zum Kosten ein. Am Donnerstag ist er in der Filiale auf der Berliner Straße zu finden, am Freitag in der im Marktkauf-Center.

