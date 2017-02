Schmilkaer machen rebellischen Piloten zum Steuermann Die Schmilkaer Schifferfastnacht wartet jedes Jahr mit einer neuen Personalie auf. Diesmal ist sie besonders interessant.

Siegfried Stolle sitzt auf dem Flugplatz in Kamenz in seinem Gleitschirm-Trike. Zur Schifferfastnacht in Schmilka kommt er allerdings nicht eingeschwebt, sondern ganz herkömmlich mit einem Auto. © René Plaul

Das Motto der diesjährigen Schifferfastnacht in Schmilka lautet: „Nur fliegen ist schöner!“ Ausgedacht hat sich das wie immer der Steuermann. Der wird jedes Jahr neu gewählt. Diesmal ist es Siegfried Stolle aus Eichwalde bei Berlin. Was hat er mit Schmilka zu tun? Und warum will er mit den Schiffern in die Luft gehen? Siegfried Stolle ist nicht nur selbst ernannter Schmilka-Fan, sondern auch in dem Ort aufgewachsen. 1959 zog er dann aus zum Studieren hinaus in die Welt und kam nur noch selten nach Schmilka. Das änderte sich 2002. „Als ich hörte, was nach dem Hochwasser dort los war, bin ich hin und habe mitgeholfen, den größten Dreck wieder zu beseitigen“, erzählt er. Dabei hat er seine alte Heimat wieder lieben gelernt und es sind neue Freundschaften entstanden. Besonders beeindruckt ihn, was Unternehmer Sven-Erik Hitzer aus dem Dorf gemacht hat. Das gebe es nirgendwo anders in Deutschland, ist Stolle überzeugt. „Nur Hinterwäldler erkennen nicht, dass das etwas Besonderes ist“, sagt der 76-Jährige. Wenn er zu Besuch ist, läuft er fast immer mit seiner Kamera durch den Ort und hält die neusten Entwicklungen fest. Schließlich fragte ihn die letztjährige Steuerfrau, Claudia Hantzsch, ob er ihr Nachfolger werden wolle. Nach kurzer Überlegung sagte Stolle zu und wurde schließlich vom Schifferverein ernannt. Der Steuermann muss unter anderem sicherstellen, dass zum Umzug Rollen gebaut werden, die Fahnenträger benannt und die Fleckelmänner zum Wecken gut versorgt sind.

Dass es nun „Nur fliegen ist schöner!“ in Schmilka heißt, hat mit dem Hobby des Steuermanns zu tun. Anfangs baute Siegfried Stolle Modellflugzeuge und stellte zu DDR-Zeiten sogar einen Höhenrekord auf. Nachdem ein wertvolles Modell bei einem Flug zerschellte, entdeckte er eine neue Leidenschaft für sich – das Drachenfliegen.

Als die DDR aber 1980 das Drachen- und Gleitschirmfliegen verboten hatte, aus Angst, dass damit Republikflucht erfolgen könnte, bekam Siegfried Stolle zunehmend Probleme. Um sein Hobby weiter ausüben zu können, fuhr er fast jedes zweite Wochenende mit seinem Trabi in die Tschechoslowakei, wo er sein Fluggerät deponiert hatte. Hier gab es kein Flugverbot. Damit wollte er sich aber nie abfinden. Er schrieb an den DDR-Staatschef Erich Honecker. Versuchte bei jeder Gelegenheit, die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) zu überzeugen, das Drachenfliegen zu unterstützen. Wegen seiner Hartnäckigkeit geriet er schließlich ins Visier des Geheimdienstes Stasi. Erst kurz vor der deutschen Wiedervereinigung 1990 hob die DDR das Flugverbot auf. In seiner eigenen Stasi-Akte las Siegfried Stolle später, was seine ausdauernden Fragen und Bitten bei den staatlichen Stellen doch bewirkt hatten.

Heute fliegt Siegfried Stolle am liebsten mit seinem Motordrachen oder mit einem Motorgleitschirm. Daran tüftelt der Ingenieur gern. Er hat einen drehbaren Sitz erfunden, den er sogar patentieren ließ. Das ließ sich aber nicht vermarkten. „Obwohl das das Fliegen viel sicherer macht“, erzählt er mit ungebremster Leidenschaft.

Nach Schmilka hat er jetzt Modelle mitgebracht, die zur Schifferfastnacht präsentiert werden. Ansonsten ist er gespannt, wie die Schiffer das Element Luft in ihr aktuelles Programm integrieren.

Schifferfastnacht in Schmilka, 17.2., 19 Uhr Eröffnung mit Feuerwerk; 18.2., ab 13 Uhr Festumzug; 15 Uhr Kinderfasching im Festsaal der Mühle; 19 Uhr Schifferball.

