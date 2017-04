Schmilka ist schönstes Dorf Sachsens Der Ortsteil von Bad Schandau an der Grenze zu Tschechien darf ab sofort diesen Titel tragen. Einen Mann im Dorf hebt die Jury besonders hervor.

Gebäude wie die Schmilksche Mühle machen den Charme des kleinen Örtchens an der Grenze aus. © Wikimedia Commons/Norbert Kaiser

Die Jury hebt vor allem das Engagement von Sven-Erik Hitzer hervor, der mehrere Häuser in Schmilka vor dem Verfall gerettet hat.

Das ist ein großer Erfolg für Schmilka, den gerade einmal 130 Einwohner zählenden Bad Schandauer Ortsteil. Die Interessensgemeinschaft (IG) „Sachsens schönste Dörfer“ hat Schmilka am Montag diesen Titel zuerkannt. Der Ort im Elbtal direkt an der Grenze zu Tschechien ist damit der Zehnte des Freistaates, der sich „Schönstes Dorf Sachsens“ nennen darf. „Das ist ein schöner Erfolg für alle, die sich in der Vergangenheit für den Ort engagiert haben“, sagt Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Schmilka ist nach Hinterhermsdorf der zweite Ort aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, dem diese Ehre zuteil wird.

Die IG „Sachsens Schönste Dörfer“ wurde 2011 als Untergliederung des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz gegründet. Sie will auf die außergewöhnlichen, charakteristischen Bau- und Siedlungsformen auf dem Lande aufmerksam machen und ehrt jene, die sich in besonderer Weise der Bewahrung und Weiterentwicklung dieses kulturellen Erbes verschrieben haben.

Als Motor dieser positiven Entwicklung in Schmilka hebt die IG den Hotelier und Unternehmer Sven-Erik Hitzer hervor. Er sei ein „passionierter Verfechter traditioneller Bauweisen und ländlicher Infrastrukturen“, heißt es. Dank seiner Initiative konnten historische Gebäude nicht nur vor dem Verfall gerettet und denkmalgerecht restauriert werden, sie sind auch nach höchsten ökologischen Standards saniert worden. Das mache das Leben attraktiver für die Menschen, die hier bleiben oder sich ansiedeln wollen, und für Besucher und Touristen, die das Außergewöhnliche suchen. Die Auszeichnung erfolgte am Montagabend mit einem Festakt im Café Richter in Schmilka. (SZ/gk)

