„Schmierfinken“ in Horka unterwegs Bereits in der Nacht zum Freitag sprühten Unbekannte im Ortsteil Mückenhain mit blauer Farbe Botschaften an Wände.

Horka. Wie erst am Samstag Vormittag bekannt wurde sprühten unbekannte Täter mit blauer Farbe im Horkaer Ortsteil Mückenhain entlang der Hauptstraße bis zum Oberdorf mehrfach „SIK“, „Joline“ und „Love“ an einen Glascontainer, ein Trafohäuschen, ein Verkehrszeichen sowie an eine überdachte Sitzgruppe aus Holz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2 000 Euro. (szo)

