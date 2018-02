Schmierfinken gesucht Stadt setzt Belohnung zur Ergreifung der Verursacher aus.

Wer war dieser Schmierfink? © privat

Großenhain. Das Polizeirevier und die Stadt Großenhain bitten um sachdienliche Hinweise zum Verursacher/den Verursachern der Graffiti-Schmierereien an der Außenstelle des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, Haus II (SZ berichtete). Augenzeugen, denen in den Abendstunden des 3., bzw. am frühen Morgen des 4. Februar etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich im Polizeirevier, Hauptmarkt 4 oder unter 330 zu melden. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, hat die Stadt eine Belohnung von 200 Euro ausgesetzt. (SZ)

