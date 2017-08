Schmierereien in Gröditz Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Grundschule, die Stadtverwaltung sowie die Fassaden von mehreren Firmen verunstaltet. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Stadtgebiet von Gröditz war in der Nacht zu Dienstag das Ziel von Graffiti-Schmierern. Laut Polizei verunstalteten die Täter unter anderem den Eingangsbereich zweier Firmen an der Albert-Niethammer-Straße, die Grundschule an der Schulstraße sowie die Stadtverwaltung an der Reppiser Straße mit schwarzer, goldener und oranger Farbe. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Blumenkübel auf Busspur geworfen Gröditz. Am Busbahnhof Gröditz beobachtete der Fahrer der Linie 440 am Dienstagabend, wie eine Gruppe Jugendlicher die Blumenkübel herausrissen und anschließend auf die Busspur warfen. Er informierte daraufhin die Polizei, konnte jedoch selbst nicht vor Ort auf das Eintreffen der Beamten warten. Einsatzkräfte stellten in der näheren Umgebung vier Jungen im Alter von 14, 17 und 19 Jahren sowie ein 14-jähriges Mädchen fest. Ob das Quartett an der Aktion beteiligt war, ist nun Bestandteil der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Einbrecher steigen in Werkstatt ein Bodenbach. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in die Werkstatt eines Agrarbetriebes im Nossener Ortsteil Bodenbach ein. Die Diebe stahlen unter anderem einen Trennschleifer, einen Abbruchhammer sowie eine Schlagbohrmaschine. Der Wert des Diebesgutes summierte sich auf rund 2.500 Euro.

Nun sucht die Polizei nach den bisher unbekannten Tätern und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Riesa oder bei der Polizeidirektion Dresden unter 0351/4832233 melden. (SZ)

