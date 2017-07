Schmierereien am neuen Bilzplatz Kürzlich erst eingeweiht, wurden die Schautafel und der Brunnen jetzt beschmiert. Die Verursacher hinterließen eine Botschaft.

Unbekannte haben die Schautafel am Bilzplatz bekritzelt. © Bilz-Bund

„Geldverschwendung“ hat jemand auf die Schautafel am Bilzplatz geschrieben. Hingekritzelt mit schwarzer Farbe. Der gleiche Schriftzug noch größer findet sich auf dem Becken des neuen Brunnens. Erst Mitte Juni war der neugestaltete Bilzplatz eingeweiht worden. Ein Trinkbrunnen und eine von Bürgern gestiftete Nymphenstatue wurden aufgestellt. Nach Angaben des Radebeuler Denkmalvereins haben die Bürger 20 000 Euro und die Stadt 80 000 Euro beigetragen. Zu viel, finden offenbar die Verursacher der Schmierereien.

Marina Lienert, Vorsitzende des Bilz-Bundes, kann das Vorgehen des Unbekannten überhaupt nicht nachvollziehen. „Geldverschwendung ist es, wenn nun die Verschandelung des Platzes beseitigt werden muss“, sagt sie. Mit ihrer Aktion hätten sich die Urheber selbst entlarvt. „Sie üben keine konstruktive Kritik, sondern wollen beschmutzen, was ihnen nicht gefällt. Das ist kein Dummerjungenstreich oder gar Ausdruck der Volksmeinung, sondern feiger Vandalismus“, so Lienert.

Die Vorsitzende betont, dass es ohne das bürgerschaftliche Engagement von Bilz zum Beispiel das Bilzbad gar nicht gebe. Bau und Unterhalt hätten sich für den Naturheilkundler damals nicht ausgezahlt, sondern blieben ein Zuschussunternehmen. „Und so ist es in seinem Sinne und ihm zu Ehren, wenn von Bürgern und der Stadt gemeinsam ein öffentlicher Platz geschaffen wurde, der wieder beides vereint: Schönheit und die Möglichkeit, seiner Gesundheit Gutes zu tun. Der Bilzplatz sei ein Ort der Ruhe und Lebensfreude, findet Lienert. „Insbesondere Kinder haben ihn ganz selbstverständlich in Besitz genommen, planschen im Wasserbecken und trinken das gesunde Wasser.“

Zur Einweihung des Platzes im Juni hatte auch Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) auf die Tradition des bürgerschaftlichen Engagements in Radebeul verwiesen. Laut Wendsche habe es zwar auch Stimmen gegeben, die meinten, dass die Anwohner durch die Stiftung der Nymphe die Stadt quasi zu der Erneuerung des Platzes genötigt haben. Er habe damit aber kein Problem. „In diesem Fall sage ich, dass wir uns gerne haben nötigen lassen“, stellte das Stadtoberhaupt damals klar.

zur Startseite