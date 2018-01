Schmierereien am Bahnhof In der Unterführung in Bautzen haben Unbekannte jetzt drei große Graffiti angebracht. Ein Einzelfall ist das nicht.

Bautzen. Eine Streife der Bundespolizei hat am Sonntag drei große Graffiti am Bautzener Bahnhof entdeckt. Es handelte sich dabei um zwei Meter lange, schwarz-orangene Schriftzüge, die in der Bahnunterführung angebracht waren. Der Deutschen Bahn ist dabei ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden. Wie die Bundespolizei mitteilt, haben die Schmierereien keinen politischen Hintergrund. Ärgerlich sind sie dennoch. Erst im November hatten Unbekannte blaue und schwarze Faserstifte benutzt und sich unter anderem auf Infotafeln und Glasscheiben am Bahnhof verewigt.

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn schon im November mitteilte, war der Bautzener Bahnhof bisher nicht als Schauplatz solcher „Kunstwerke“ bekannt. Doch inzwischen entwickelt sich dort ein regelrechter Graffitischwerpunkt. Werden die Täter nicht ermittelt, bleibt die Bahn auf den Kosten sitzen. Pro Jahr muss die Bahn 350 000 Euro ausgeben, um die vielen Schmierereien im Gebiet des ZVON und im VVO-Gebiet zu entfernen. (SZ/mho)

