Schmierereien ärgern Anwohner In Reichenbach wurde eine Kirche mit Graffiti besprüht. Nicht der erste Fall in der Stadt.

Graffiti wurden an die Reichenbacher Kirche gesprüht. © Constanze Junghanß

Reichenbach. Von Graffiti-Schmierereien betroffen ist seit Kurzem ein Nebengebäude der evangelischen St. Johanniskirche in Reichenbach. Dieses wurde mit schwarzen Schriftzeichen besprüht. Ebenso wurde der Schaukasten vor dem Gotteshaus von Unbekannten verschandelt, hinter dessen Glasfenster die kirchlichen Termine veröffentlicht werden – hier allerdings mit blauer Farbe.

Probleme mit solchem Vandalismus sind nicht neu in der Kleinstadt – sehr zum Ärger der Anwohner. Betroffen von den Sprayern sind in erster Linie das Bahnhofsgelände, aber auch die Schulbushaltestelle bei der Oberschule. Dort bestehen diese Probleme allerdings schon länger. Auch im jüngsten Reichenbacher Stadtrat waren die Vandalismusschäden dieser Art im öffentlichen Raum jetzt ein Thema. Dort hieß es, dass der Eindruck entstanden sei, solche Schmierereien hätten in letzter Zeit zugenommen. (cj)

zur Startseite