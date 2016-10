Schmiererei im Heringsgrund Im Nationalpark waren wieder Sprayer unterwegs. Diesmal haben sie sich unterhalb der Fluchtwand ausgetobt.

Graffiti im Heringsgrund unterhalb der Fluchtwand. © Mike Jäger

Von einem Kunstwerk wie am Napoleonfelsen kann man hier nicht sprechen. Auch ein Schriftzug oder einzelne Buchstaben sind bei der neusten Sprühattacke im Nationalpark Sächsische Schweiz nicht zu erkennen. Unterhalb der Fluchtwand im Heringsgrund haben Wanderer am vergangenen Wochenende einen moosigen Felsen entdeckt, der mit roter Farbe verunstaltet wurde.

Der Sprecher des Nationalparks, Hanspeter Mayr, der davon am Dienstag in Kenntnis gesetzt wurde, ist ratlos. Er kann sich nicht erklären, warum manche Menschen auf diese Art Bestätigung suchen. In der Vergangenheit gab es mehrere Fälle solcher Farbattacken auf die Sächsische Schweiz. „Das ist eine allgemeine gesellschaftliche Erscheinung, von der die Natur jetzt leider auch betroffen ist“, sagt er über die Schmierereien. Nach Mayrs Worten gehen dort einmal die Woche Ranger vorbei. Sie können aber nicht überall gleichzeitig sein. Über 500 Kilometer müssen die Wächter pro Woche ablaufen.

Das Entfernen von Graffiti im Nationalpark ist nicht einfach. Mit Chemikalien wie bei Häuserwänden kann man hier nicht oder nur sehr vorsichtig arbeiten. Eine mechanische Entfernung ist jedoch deutlich aufwendiger und kostenintensiv. Möglichst schnell nur sollte die Farbe abgetragen werden, sodass wenige Besucher die Schmiererei am Felsen sehen. Die Aufmerksamkeit, die dem „Künstler“ zukommt, soll schließlich von geringer Dauer sein. (mga)

