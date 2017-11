Schmiererei auf dem Bahnhofsgelände Ein Schaltkasten am Glashütter Bahnhof soll beschmiert sein. Das ärgert einen SZ-Leser und wünscht Beseitigung.

Am Bahnhof Glashütte soll es einen beschmierten Schaltkasten geben. © Frank Baldauf

Seit Wochen ärgert sich ein SZ-Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, über einen Schaltkasten am Glashütter Bahnhof. Auf diesen wurde von Unbekannten ein Verweis auf den Todestag des nationalsozialistischen Politikers Rudolf Heß, der auch Stellvertreter Adolf Hitlers war, gesprüht. Die SZ gab den Hinweis an die Deutsche Bahn AG weiter.

Wie Bahnsprecherin Erika Poschke-Frost erklärte, habe eine Kontrolle stattgefunden, um dem Hinweis des Lesers nachzugehen. An den „Sachanlagen der DB Station & Service AG“ am Bahnhof Glashütte seien aber keine Schmierereien mit dem genannten Hinweis festgestellt worden. Möglichweise befinde sich die Schmiererei an einem Objekt, das anderen DB-Unternehmen gehört. Deshalb werde der Hinweis an die Fachdienste weitergegeben, die dafür zuständig seien.

Die Mitarbeiter der DB-Tochterfirma Station und Service AG prüfen laut Erika Poschke-Frost in regelmäßigen Abständen die Haltepunkte und Bahnhöfe auf Sicherheit, Funktionsfähigkeit und Sauberkeit. Dazu gehöre auch das Feststellen von Schäden in Form von Graffiti oder anderweitigen Schmierereien. (SZ/mb)

