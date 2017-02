Schmiererei am Fußgängertunnel Fast fünf Quadratmeter groß ist der Schriftzug an der Fassade in Zittau.

Schmiererei am Tunnel zwischen Bahnhof und Eckartsberger Straße in Zittau. © Rafael Sampedro

Am Mittwoch entdeckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach gegen 16.30 Uhr am Zugang zum Fußgängertunnel zwischen dem Zittauer Bahnhof und der Eckartsberger Straße ein neues 4,8 Quadratmeter großes Graffiti. Darüber informierte die Bundespolizei. Unbekannte Täter haben den schwarz-weißen Schriftzug angebracht. Damit sei der Deutschen Bahn AG ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, so Pressesprecher Alfred Klaner.

Die Bahn erklärte am Donnerstag auf Nachfrage der SZ, dass es sich beim Fußgängertunnel nicht um ein Gebäude der Deutschen Bahn, sondern der Stadt Zittau, handelt. Der Fußgängertunnel ist im Innern seit Jahren mit Graffiti und Schmierereien „verziert“, bislang war die Außenfassade aber verschont geblieben. (szo)

