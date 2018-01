Schmierer-Bande gefasst

Schuppen in Brand gesetzt

Zeithain. Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr setzten Unbekannte einen 20 x 5 Meter großen Schuppen an der Riesaer Straße im Zeithainer Ortsteil Röderau-Borbesen in Brand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Wohngebäude übergriff. Personen wurden nicht verletzt. Zu dem Schaden liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.