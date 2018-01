Schmiedewerke laden zum Info-Gespräch Ende 2017 hatten sich Anwohner über Staub und Gerüche aus dem Betrieb beschwert. Nun will man miteinander darüber reden.

© Symbolfoto: Eric Weser

Gröditz. Mit der Einladung zu einem Informationsgespräch reagieren die Gröditzer Schmiedewerke auf die Anwohnerbeschwerden aus der letzten Zeit. Ende 2017 hatte es Kritik an einer starken Staub- und Geruchsbelastung durch das Werk gegeben.

Das Infogespräch zum Thema Umwelt soll am Donnerstag, 25. Januar, um 16 Uhr im Konferenzzimmer des Werks stattfinden, heißt es in einer Mitteilung des Betriebes. Das Schreiben wurde am Dienstag auf der Internetseite der Stadt Gröditz veröffentlicht. „Ein gutes Miteinander und offene Kommunikation sind unser Anspruch“, heißt es darin von den Schmiedewerken.

Interessierte werden gebeten, sich bis Montag, 15. Januar, anzumelden. Anwohnervertreter Jörg Hanisch zeigt sich zufrieden, dass das Unternehmen auf die Gröditzer zugeht. Das Rückmelde-Prozedere für das Infogespräch halte er aber für etwas kompliziert. Den Schmiedewerken zufolge soll die Veranstaltung so besser geplant werden. Je nach Teilnehmern müsse man vielleicht räumlich ausweichen. (SZ)

Anmeldung über den Firmenbriefkasten Riesaer Straße 1 oder per info.swg@gmh-gruppe.de

zur Startseite