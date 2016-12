Schmiedewerk wird verkauft Der Mahle-Konzern will sich von seinem Standort in Roßwein trennen. Die Beschäftigten wissen nicht, für wen sie künftig arbeiten.

Bis April 2016 haben die Schmiedewerker auch per Streik darum gekämpft, nicht auf Lohn verzichten zu müssen und einen sicheren Job zu haben. Jetzt fühlen sie sich wieder im Regen stehen gelassen: Ihr Werk soll verkauft werden. © Dietmar Thomas

Ganz unvorbereitet hat die rund 120 Mitarbeiter des Schmiedewerkes an der Goldbornstraße die Nachricht nicht getroffen: Der Mahle-Konzern will sich von seinem Standort in Roßwein trennen. Das Gleiche trifft auf den zweiten Schmiedewerk-Standort zu. Der befindet sich in Plettenberg (Nordrhein-Westfalen). Er soll wie der Roßweiner verkauft werden. An beiden Standorten werden hoch beanspruchte, stahlgeschmiedete Rohteile für Pleuelstangen und Ausgleichswellen entwickelt und produziert.

Bereits im Frühsommer hatte Mahle angekündigt, für diese Sparte einen Verkauf zu prüfen. Das hängt mit einer neuen strategischen Ausrichtung des Konzerns zusammen. „Eine Herstellung derartiger Rohteile steht für Mahle nicht mehr im Fokus“, erklärte Unternehmenssprecherin Andrea Arnold. Denn das Unternehmen habe festgestellt, dass die Fahrzeughersteller das Schmieden der betreffenden Teile inzwischen häufig selbst übernehmen.

Seit Mitte des Jahres sucht der Konzern daher ein Unternehmen, dessen Hauptgeschäft die Herstellung von Schmiedeteilen ist. „Durch diesen Schritt könnten sich für beide Standorte Zusatzpotenziale und Wachstumschancen ergeben“, meint die Pressesprecherin. Vor gut einem halben Jahr war Mahle noch davon ausgegangen, das sich bis zum Jahreswechsel ein Käufer findet. Davon war in der Betriebsversammlung am 7. Dezember nicht die Rede. „Es gab ein Zeitfenster von zehn Minuten, um den Kolleginnen und Kollegen mitzuteilen, dass man an den Schmiedeaktivitäten nicht mehr interessiert ist“, so Betriebsratschef Hans-Joachim Porst. Er spricht von einer Schockstarre, in der sich die Mannschaft jetzt befinde. „Wir alle gehen mit null Informationen darüber, wie es weitergeht, in die Weihnachtsfeiertage und ins neue Jahr“, beklagt Porst. An ihn treten die Schmiedewerker mit unterschiedlichen Fragen heran: Wer wird der neue Anteilseigner? Für wen werden wir in Zukunft arbeiten und zu welchen Bedingungen? „Fragen, die uns nicht einmal die Konzernleitung beantworten kann“, so der Chef des Roßweiner Betriebsrates.

Nach seinen Informationen hatte sich der Aufsichtsrat in seiner letzten Tagung in diesem Jahr ausschließlich mit der Veräußerung der Werke in Roßwein und Plettenberg beschäftigt. Ein abschließendes Ergebnis sei ihm nicht bekannt. Immerhin habe die Arbeitnehmerpartei den Verkaufsabsichten nicht zugestimmt.

Wie es jetzt weitergeht, ob es Verkaufsgespräche mit ernsthaften Interessenten gibt, dazu äußerte sich der Konzern auf DA-Nachfrage am Donnerstag nicht. Nähere Angaben seien in der aktuellen Lage nicht möglich. Sobald sich Neues ergebe, werde dazu eine Stellungnahme verfasst, hieß es von Mahle.

Der Konzern hatte schon im Sommer versucht, den Belegschaften an beiden Standorten die Angst vor Arbeitslosigkeit zu nehmen. „Für sie gilt im Falle eines Eigentümerwechsels die für alle Beschäftigten des Mahle Konzerns in Deutschland abgeschlossene Beschäftigungssicherung“, erklärte Andrea Arnold. „Diese schließt betriebsbedingte Beendigungskündigungen bis Ende 2019 aus.“

Diese Klausel ist Teil des sogenannten Zukunfts- und Beschäftigungssicherungsvertrages. Um den haben die Mahle-Beschäftigten auch am Standort Roßwein mehrere Monate gekämpft. Der alte Vertrag war zum 1. Oktober 2015 ausgelaufen. Lange stand zur Debatte, dass die Mitarbeiter auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten, statt 38 wieder 40 Wochenstunden ohne Lohnausgleich arbeiten sollen. Bis April und mehrere Streiks hat es gebraucht, bis sich Vertreter der Arbeitgeber- und -nehmerschaft einig waren, dass der Tarifvertrag ohne Abstriche fortgesetzt wird. Zu diesem Zeitpunkt lagen hinter den Mitarbeitern ein paar Wochen der Unsicherheit. Auch die Weihnachtszeit 2015 fiel in die des Hoffens und Bangens. Nun fühlen sich einige Schmiedewerker in einer ähnlichen Situation.

Das Schmiedehandwerk hat in Roßwein eine lange Tradition. Der Konzern hatte die Schmiedewerk Roßwein GmbH im Jahr 2004 übernommen. Seitdem firmiert das Werk unter dem Namen Mahle Motorkomponenten GmbH. (mit rt)

