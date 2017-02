Schmiedelädchen wieder offen Die Alte Schmiede in Rammenau beendet ihre Schließzeit. Jetzt laufen schon die Oster-Vorbereitungen.

Im Schmiedelädchen gibt es auch Keramik. © Steffen Unger

Die Alte Schmiede und ihr dazugehöriges Lädchen in Rammenau sind jetzt nach einer Schließzeit im Januar wieder geöffnet. An Wochentagen können Besucher während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung kommen, am Wochenende und an Feiertagen stehen die Türen von 13 bis 16 Uhr offen. Der kleine Laden bietet hübsche und vorrangig handgefertigte Dinge, wie Wollsachen, Bücher, Kerzen, bunte Stofftaschen oder Keramik für drinnen und draußen. Beliebt ist das Holzspielzeug aus den Werkstätten des Epilepsiezentrums Kleinwachau.

In der Alten Schmiede ist noch bis zum Ende der Winterferien eine Märchenausstellung mit 15 Bildern zu sehen, sagt Grit Schülke aus der Verwaltung. Sie stecke bereits in den Vorbereitungen fürs Osterfest. Am 22. März werde Besuchern gezeigt, wie sorbische Ostereier hergestellt werden. Am Gründonnerstag eröffnet in der Scheune der Alten Schmiede eine neue Ausstellung mit schönen Gemälden einer Rammenauerin. (cm)

