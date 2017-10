Schmiede haucht Horch den Takt ein Die Schmiede hat weitere Teile für das erste Auto von August Horch angefertigt.

Martin Motzek, Technologe in der Schmiede, kann sich mit Fördervereins-Urgestein Jochen Müller aus Zwickau und dem neuen Schmiede-Chef Wolfgang Pradella (v.l.) über ein neues Teil für den Horch freuen. © Birgit Ulbricht

Bissel aufgeregt war Martin Motzek doch. Kein Wunder. Der 27-jährige Technologe aus der Gesenk- und Freiformschmiede durfte die Kurbelwelle und Pleuel aus Großenhain selbst im Zwickauer Horch-Museum übergeben. Darauf das Zeichen „GD“, in Anmutung an die einstige Bezeichnung Großenhainer Dampfhammerwerk. Ziemlich passend, findet der Fördervereinschef des Museums, Dr. Bernd Czekalla, denn das Dampfhammerwerk wurde 1896 gegründet. August Horch könnte die Teile also tatsächlich in Großenhain bestellt haben.

Der Museumschef lacht. So einfach war es dann doch nicht. Als Czekalla mit acht Mann 2012 begonnen hat, das erste von August Horch in Zwickau gebaute Auto nachzubauen, gab es vom legendären Horch 14-17 PS von 1904 nur einen Originalmotor und historische Fotos. Doch davon ließ man sich in Zwickau nicht zurückhalten, versammelte ein Netzwerk aus über 50 Firmen um sich, bildete ein Konstruktionsteam um Fördervereins-Urgestein Jochen Müller und legte los. So erfolgreich, dass sie inzwischen in eine eigene Werkstatt umgezogen sind. Fast 10 000 Arbeitsstunden stecken in dem Fahrzeug, dessen Fertigwerden im Museum Schritt für Schritt zu sehen ist.

Mit weiteren 10 000 Stunden rechnet Bernd Czekalla – mindestens. Viele Mitstreiter sind über 80 und haben alte Handwerkserfahrung. Die geben sie an Studenten der TU Zwickau weiter – und an Praktiker wie Martin Motzek, der in der Schmiede und der metallbearbeitenden RBS mit etlichen Mitstreitern an den Teilen gearbeitet hat. Das Stahlkiesstrahlen hat die Firma Thiemig übernommen.

Andere Schmieden haben bei dem Aufwand gleich abgewunken. Es war auch kein leichtes Unterfangen, denn 1903 wurden die Kurbelwellen noch gegossen. Teile so unterschiedlicher Querschnitte zu schmieden, war gewagt und erforderte einiges Überlegen und etliche Arbeitsschritte. Doch was all die Tüftler des Großprojekts antreibt, ist die Faszination der alten Fertigungstechniken. Wer von den heutigen Fahrzeugbauern kann noch Holzspeichenräder anfertigen, die auch wirklich dem Fahren standhalten? Abnehmbare Räder setzten sich erst ab dem Jahr 1910 durch. Oder wer kann eine mit Petroleum befeuerte Beleuchtung konstruieren oder die Holzkarosserie in alter Kutschenform aufbauen? Der Horch 14-17 PS ist sozusagen für den Autofan, was der Quastenflosser für den begeisterten Biologen ist: eine wiederentdeckte Übergangsform. Im Falle der Mobilfans die von der Kutsche zum Auto. Das macht es für Museumsfreunde wie die unterschiedlichsten Gewerke auch so einzigartig, gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten. Schon scheinbar kleinste Teile wie der nur hier verwendete Luftröhrenkühler oder die filigrane Außenbandbremse machten den heutigen Konstrukteuren dabei manches Kopfzerbrechen.

Was alle aber immer wieder verblüfft hat: Die hundertstel Genauigkeit der Teile, die an Werkzeugmaschinen mit einfachen Transmissionsriemen hergestellt wurden. Ohne Computerprogramme, ohne CNC-Maschinen. Nur durch messen, messen, messen und wieder einen Span abheben und Gespür fürs Material. Egal, wie lange es noch dauert, das erste Zwickauer Horch-Auto wieder auf die Straße zu bringen – die Begeisterung für die Pionierzeit des Automobilbaus haben die Zwickauer auch in Großenhain jungen Leute schon mit auf den Weg gegeben.

