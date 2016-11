Schmied und Gänsemann Die glücklichen Gänse auf einer Wiese in Geißmannsdorf gehören Bernd Renner. Die Aufzucht ist sein Hobby.

Bernd Renner mästet jedes Jahr 15 Gänse. Familie, Freunde und Bekannte freuen sich auf diesen Weihnachtsbraten. © Steffen Unger

Noch schnattern sie. Und sie dürfen es noch rund sechs Wochen tun. Erst dann schlägt ihre Stunde. Kurz vor Weihnachten werden die 15 Gänse auf der Wiese nahe der Geißmannsdorfer Schmiede geschlachtet. Die Abnehmer standen schon fest, da hatte Bernd Renner noch nicht einmal die Gössel gekauft. Er mästet die Weihnachtsgänse seit Jahren für seine Familie, für Freunde und Bekannte.

Der Tag beginnt für Bernd Renner, der als Schmied im Betrieb seines Bruders arbeitet, früh um fünf. Die Gänse und seine weiteren Tiere – Schafe, Hühner, Kaninchen und seit diesem Jahr auch zwei Ziegen – wollen versorgt sein. Drei Stunden am Tag, schätzt der Geißmannsdorfer, braucht er für seine Tiere. Seine Frau und seine beiden Kinder, 19 und 15 Jahre alt, helfen ihm dabei. Wichtig bei der Gänsemast ist neben gutem Futter – vor allem Getreide und Gras – auch täglich frisches Wasser. Den Großteil des Getreides bezieht er vom Agrarbetrieb im Ort. Und Gras gibt’s auf der Wiese hinterm Haus genug. Sobald es hell ist, öffnet Bernd Renner den Gänsestall und die Tiere marschieren buchstäblich im Gänsemarsch ins Freie. Am Abend rücken sie von allein ein. Bernd Renner braucht dann nur noch den Stall zu verschließen. Jedes Jahr im Mai kauft er im Burkauer Geflügelbetrieb die Jungtiere. Wenn er sie im Dezember schlachtet, haben sie ein Gewicht von viereinhalb bis über fünf Kilo. Er, Familie, Freunde und Bekannte schwören auf das gesunde Fleisch und den guten Geschmack einer im kleinen Rahmen gemästeten Hausgans. Deutschlandweit beginnt die Schlachtsaison bereits kurz vor dem Martinstag am 11. November. Für Bernd Renner keine Option. „Da kommen unsere Gänse noch nicht in die Pfanne“, sagt er.

Auf die Idee, Weihnachtsgänse zu mästen, kam er vor rund zehn Jahren aus zwei Gründen. Die Wiese hinterm Haus ist für die Schafzucht zu klein, aber irgendwie wollte sie der Geißmannsdorfer bewirtschaften. Außerdem fragte seine Schwester, ob er bei seinem Faible für die Tiere nicht auch mal eine Gans großziehen würde. Bernd Renner tat es – und mit den Jahren wurde der Kreis seiner Abnehmer immer größer. Dabei soll es bleiben. Mehr als 15 Gänse im Jahr, sagt Bernd Renner, wolle er nicht mästen. (SZ/ir,ass)

