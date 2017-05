Schmetterlinge für Weißwasser Die sachsenweite Mitmachaktion „Puppenstuben gesucht“ ist dieses Jahr am Sachsendamm 30 gestartet. Dort gab‘s auch andere Tiere zu entdecken.

Angelique von der Brüder-Grimm-Schule mit einem Marienkäfer. © Joachim Rehle

Angelique von der Brüder-Grimm-Schule Weißwasser hat einen Marienkäfer gefangen. Schüler der 1. bis 5. Klasse sind am Montag kreuz- und quer über die Schmetterlingswiese am Sachsendamm 30 gelaufen. Der Grund: Die Mitmachaktion „Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“ ist dieses Jahr in Weißwasser gestartet.

Neben OB Torsten Pötzsch waren Thomas Gröger vom Umwelt-und Landwirtschaftsministerium und der Wissenschaftliche Leiter vom Tierkunde-Museum Dresden, Matthias Nuss, vor Ort. .Was für Folgen eine komplette Abmaht einer Wiesenfläche zum Beispiel für einen Feuerfalter hat, erklärten sie. „Anhand des ökologisch unterschiedlichen Verhaltens des Bläulings bedeutet eine artenreiche Wiese Lebensgrundlage für den Schmetterling“, so Nuss.

Die Kinder sichteten Bläulinge und Grashüpfer. Sogar die ersten Schnecken waren unterwegs. Zum Schluss war das Schärfen einer Sense bis zur Grasmahd für viele Schüler ein Novum. (SZ)

