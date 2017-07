Schmetterbälle und Platzregen Ein afghanisches Team siegte beim Integrationsbeachvolleyball im alten Stadtbad in Kamenz.

In Kamenz wurde bei einem interkulturellen Turnier Volleyball gespielt. © dpa

Bei der mit großem Aufwand vorbereiteten volleyballistischen Aktion am Sonnabend im Alten Stadtbad Kamenz wechselten sich Sonnenschein und Regen munter ab. Das interkulturelle Volleyballturnier war durch die Linksjugend in Kamenz monatelang vorbereitet worden. Von Hüpfburg bis Grillen war um das Turnier an alles gedacht. Ab 11 Uhr flogen dann auch die Bälle. In packenden Spielen auf hohem Niveau stellte sich das afghanische Team als Sieger heraus, gefolgt vom Team Spielfrei auf Platz 2 und dem Team Victory auf dem dritten Platz. Die sonnige Stimmung konnte sich jedoch leider nicht auf das Wetter übertragen, denn es setzte Platzregen ein. Das hielt die Sportler nicht vom Spielen ab, den Grill aber wohl vom Brennen. Dem engagierten Einsatz einiger Feuerexperten verdankten die Sportler schließlich ihre leckeren und wohlverdienten Grillwürste. Das von der Sächsischen Jugendstiftung geförderte und vom Haus der Begegnung unterstützte Turnier wird im nächsten Jahr sicher seine Fortsetzung erleben. (JD)

