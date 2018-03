Schmerzhafte Niederlage für Zeißig; Neustadt dagegen ist im Aufwind

SV Zeißig1 (0)

SC Borea Dresden2 (1)

Zeißig begann entschlossen, tat sich jedoch schwer gegen tief stehende Dresdner. So mangelte es am letzten entscheidenden Pass, um sich Torabschlüsse zu erspielen. Ein langer Ball der Gäste erreichte Clovis Wassom, welcher nur noch per Foulspiel gestoppt werden konnte. Kurioserweise entschied der Schiedsrichter zur Verwunderung aller auf Strafstoß, weil das Foulspiel eindeutig außerhalb des Strafraums stattgefunden hatte. Philipp Wagner war’s egal: Er brachte in der 28. Minute die Gäste per Elfmeter mit 1:0 in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drängte der SV Zeißig auf den Ausgleich, jedoch fehlte das Quäntchen Glück auf Seiten der Hausherren. Borea blieb stets durch Konter gefährlich. Einen davon nutzte Simon Priebs in der 68. Minute zum 0:2. Die Zeißiger stemmten sich mit aller Macht gegen die drohende Heimniederlage, kamen durch Christopher Franke jedoch erst in der Nachspielzeit zum 1:2-Anschlusstreffer. Dabei blieb es dann auch.

„Wir sind sehr enttäuscht, denn wir wollten dieses Spiel auf keinen Fall verlieren. Dennoch muss der Blick jetzt nach vorn gerichtet werden, denn in Weixdorf erwartet uns am nächsten Sonntag ein weiteres schweres Spiel“, so Andreas Kober. Zeißigs Kapitän Tony Bach ging mit den Seinen noch härter ins Gericht: „Unzureichende Leistung und verdiente Niederlage gegen eine tief stehende Dresdner Mannschaft.“ Stefan Pohl analysierte etwas differenzierter: „Zum Beginn war’s ein Spiel auf Augenhöhe, dann leitete ein Ballverlust den Konter von Borea und das Gegentor ein. Danach waren wir nicht auf der Höhe und ließen uns überspielen. Dazu kam, dass wir in der zweiten Halbzeit die «Bretter» liegen ließen. Borea spielte cleverer und dominanter.“ Trainer Stefan Hoßmang fasste es zusammen: „Eine unnötige, insgesamt verdiente Niederlage. Das, was wir geboten haben, war für diese Liga und für dieses wichtige Spiel absolut nicht ausreichend. Schwaches Abwehrverhalten, zu wenig Zug und Durchschlagskraft im Offensivspiel.“ Logische Konsequenz: „Es gibt keinen besten Spieler.“ (WM)

SV Zeißig: Robin Marquard – Nico Helm, Christopher Scharff, Tony Bach, Andreas Kober, René Guroll, Denny Görner, Stefan Pohl, Sebastian Müller (69. Rostam Geso), Marc-Bruno Laser (75. Eric Lischke), Christopher Franke

LSV Neustadt/Spree3 (2)

FC Oberlausitz Neugersdorf II1 (1)

Vor der Partie gegen den FC Oberlausitz, hatte der LSV große Personalprobleme. Verletzte und krankheitsbedingte Ausfälle sorgten für Kopfzerbrechen beim Aufstellen des Kaders. Trotz alledem begannen die Neustädter druckvoll. Gleich in der vierten Minute erzielte Sergii Dolbin das 1:0. Unmittelbar danach folgten weitere Möglichkeiten. Leider konnte man kein Kapital daraus schlagen. So kam der FC Oberlausitz mit seinem ersten nennenswerten Angriff zum 1:1 Ausgleich durch David Haist (13.). Doch das warf den LSV nicht aus der Bahn; eben so wenig wie der nächste Schock, die verletzungsbedingte Auswechselung von Michal Gamla, für den ab der 24. Spielminute der grippegeschwächte Paulo Rocha in die Partie musste. Hoch konzentriert spielten die Neustädter weiter ihre Chancen heraus und nutzten sie zur erneuten Führung: Nach schöner Flanke von rechts köpfte in der 32. Minute der agile Miguel Rodrigues das 2:1. Der FCO versuchte nun, mehr Druck aufzubauen, überwand aber die Abwehr von Neustadt nicht.

In der zweiten Halbzeit wollte Neugersdorf schnellstmöglich den Ausgleich erzielen. Doch die Gastgeber hielten dagegen. Weiter geduldig, spielte der LSV die nächste Chance heraus. Nach einem langen Einwurf in den Strafraum köpfte in der 58. Minute Sergii Dolbin zum 3:1 ein. Die Gäste gaben sich aber noch nicht geschlagen. Neugersdorf spielte weiter nach vorn und drängte auf den Anschluss. Der LSV verteidigte die verdiente Führung mit allen Mitteln. Jedem Spieler war anzusehen: Dieses Spiel wollte man unbedingt gewinnen! Das war der Garant für den Erfolg. Auch wenn die Oberlausitzer noch mal alles nach vorne warfen: Neustädt behielt die Punkte. „Ein Riesenkompliment an das Team. Trotz der vielen Ausfälle hat die Truppe sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Das zeigt, wie viel Charakter in der Mannschaft steckt. Sie kämpfte unverdrossen bis zum Abpfiff und hat sich am Ende den Sieg auch voll verdient“, so Trainer Andreas Born, der der geschlossenen Leistung halber ebenso wie sein Zeißiger Kollege niemanden herausheben wollte, wenngleich aus komplett anderem Grund. Auch hier also kein Spieler des Tages. Das Schlusswort soll Neustadts Kapitän Carsten Schneider haben: „Mit einer stark dezimierten Mannschaft konnte dennoch ein verdienter Sieg eingefahren werden. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, welche die vielen Ausfälle durch ihre Einstellung und Willen super kompensiert hat.“ (WM)

LSV Neustadt/Spree: Michael Leszek Mikolajczuk – Khaddy Kazadi-Leonowicz, David Schmidt, Michal Gamla (24. Paulo Ricardo Rocha), Carsten Schneider, Miguel Pereira Rodrigues, Silvio Liebe (90. Martin Fallant), Felix Panoscha, Tobias Lohr, Stanley Antkewitz, Sergii Dolbin,

