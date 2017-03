Schmerzensgeld für Radfahrerin Ein 32-Jähriger aus Geringswalde stand wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Das Opfer trug eine Mitschuld.

© Symbolfoto: dpa

Bei einem Wendemanöver ist ein 32-jähriger Mann aus Geringswalde am 11. Oktober 2016 mit seinem VW-Caddy an der Bahnhofstraße in Ostrau rückwärts auf den Fußweg gefahren. Dabei stieß das Fahrzeug mit einer älteren Frau zusammen, die mit ihrem Rad auf dem Fußweg unterwegs war. Sie stürzte. Dabei wurde der Arm ausgekugelt, sie erlitt eine Gehirnerschütterung, eine Platzwunde am Kopf, eine Schnittwunde an der Hand und weitere Verletzungen. Eine Woche wurde sie im Krankenhaus behandelt. Noch heute hat sie Probleme mit der Hand und dem Arm.

Der VW-Fahrer erhielt wegen des Unfalls einen Strafbefehl. Er sollte eine Geldstrafe in Höhe von 2 925 Euro zahlen. Dagegen ging er in Einspruch. Der Fall kam vors Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde dem 32-Jährigen fahrlässige Körperverletzung.

Am Unfalltag war die Radfahrerin aus Richtung Lommatzscher Straße kommend auf der Bahnhofstraße unterwegs. Weil dort reger Verkehr herrschte, fuhr sie auf dem Fußweg. „Dort habe ich mich sicher gefühlt“, sagte sie als Zeugin in der Verhandlung. Der Angeklagte kam aus der Dresdener Straße. „Ich konnte die Kreuzung einsehen“, schilderte er den Unfallhergang. „Da war keiner. Ich habe gewendet und in dem Moment knallte es.“ Zum Zeitpunkt des Unfalls stand der Caddy mit dem rechten Hinterrad auf dem Fußweg. „Das Auto war in Bewegung“, sagte ein Zeuge. „Es fuhr langsam.“ Den Zusammenstoß hat er nicht gesehen. „Die Radfahrerin fuhr an mir vorbei. Dann sah ich sie nicht mehr. Ich dachte: Jetzt ist sie rangefahren.“

In dem Bereich der Bahnhofstraße, in dem sich der Unfall ereignete, befinden sich in Kombination mit dem Fußweg Parklücken. Deshalb durfte der VW-Fahrer den Weg befahren. Die Rentnerin benutzte den Fußweg widerrechtlich. „Sie haben eine Mitschuld an dem Unfall“, sagte Staatsanwältin Angelika Rickert. „Sie wissen schon, dass Sie auf dem Fußweg nicht fahren dürfen.“ Sie regt an, das Verfahren gegen den Angeklagten einzustellen. Als Auflage soll er der Geschädigten 500 Euro in monatlichen Raten als Schmerzensgeld zahlen. Dem Antrag der Staatsanwältin folgt Richterin Magdalena Richter.

