„Schmerzen müssen nicht sein“ Moderne Schmerztherapie ist Detektivarbeit. Der DA sprach mit Dr. Jan-Jakob Meyer, Chefarzt an der Helios-Klinik Leisnig.

Dr. Jan-Jakob Meyer ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin in Leisnig. © Helios

Herr Dr. Meyer, warum sollten wir auf unsere Schmerzen hören?

Natürlich gibt es auch kleine Wehwehchen, wie Alterserscheinungen. Im Prinzip ist der Schmerz vor allem ein wichtiges Alarmsignal unseres Körpers, um vor drohendem Schaden zu warnen. Wird diese Warnung zu oft ignoriert, können Schmerzen chronisch werden und zu einer eigenen Erkrankung führen. Die negativen Folgen können Betroffenen oft über Jahre zusetzen. Generell gilt: Niemand muss Schmerzen erleiden.

Was machen Sie, wenn der Schmerz chronisch ist?

Schmerzen können nicht einfach abgearbeitet werden. Wir verfolgen einen persönlichen Ansatz mit einer auf den Patienten abgestimmten Therapie. Sie vereint konventionelle medizinische Verfahren, Physio- und Ergotherapie und Sport ebenso wie Psychotherapien oder Alternativmedizin. Wir sprechen dabei von einer multimodalen Schmerztherapie. Diese beinhaltet auch einen intensiven Blick hinter die Schmerzfassade. Das ist richtige Detektivarbeit.

Was ist das Ziel der Therapie?

Nur selten verschwinden alle Schmerzen komplett. An erster Stelle einer multimodalen Schmerztherapie stehen eine deutliche und nachhaltige Verbesserung des Gesamtzustandes, eine Linderung der Schmerzen und vor allem ein geübter und bewusster Umgang mit dem Schmerz. Wir möchten das Leben wieder lebenswert machen.

Zum Thema Schmerzen findet am Mittwoch, 28. Juni, ab 17 Uhr eine Mittwochsvorlesung in der Helios-Klinik Leisnig, Raum Helios 1, Colditzer Straße 48, in Leisnig statt. Chefarzt Dr. Jan-Jakob Meyer erklärt dabei: „Leben statt Schmerz – was tun, wenn es weh tut?“ Anschließend steht er für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

