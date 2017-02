Schmerzen bis zur Bewusstlosigkeit Der Angeklagte misshandelt seine Halbschwester, weil ihm deren Lebensweise nicht passt. Das geht ihm gegen die Familienehre.

Der Angeklagte (rechts) mit seinem Verteidiger Michael Maushake auf dem Weg ins Meißner Amtsgericht. Er hatte seine Halbschwester schwer verprügelt, weil ihm deren Lebenswandel nicht passt. © privat

Es klingelt am frühen Abend des 16. Oktober vorigen Jahres an der Wohnungstür der 27-jährigen Coswigerin. Sie öffnet und bekommt sofort einen kräftigen Schlag mit der Faust ins Gesicht. Die junge Frau stürzt zu Boden, doch der Mann prügelt weiter wie von Sinnen auf die Frau ein, schlägt sie vor allem ins Gesicht. „Ich schlage dich so, dass dich kein Mann mehr ansieht“, ruft er dabei. Dann zieht er sie hoch und drückt ihren Kopf gegen die Wand, schlägt sie mit voller Wucht in den Bauch. Erst sechs Wochen zuvor war die Frau in diesem Bereich operiert worden, was der Schläger wusste. Doch das Martyrium der Frau hat noch lange kein Ende. Jetzt schleift der Täter die nur mit einem Bademantel bekleidete Frau, die stark blutet, in die Badewanne, duscht sie mit eiskaltem Wasser ab. Als er kurz von ihr ablässt, gelingt es der Frau, in die Küche zu fliehen. Dort ergreift sie spontan ein Küchenmesser, doch das entwendet ihr der Mann mit einem kräftigen Tritt gegen das Handgelenk. Die Frau erleidet Gesichts-, Bauchwand - und Handgelenksprellungen. Sie blutet stark und erleidet Schmerzen bis zur Bewusstlosigkeit. Nicht minder schwer ist der psychische Schaden. Denn der Schläger ist ihr Bruder, besser gesagt ihr Halbbruder.

Beide stammen aus Kasachstan, sind sogenannte Russlanddeutsche. Der Mann lebt schon einige Zeit hier, die Schwester kommt später nach. Hier kümmert sich ihr Halbbruder um sie, man kann auch sagen, er bevormundet sie. Als sie sich scheiden lassen will, geht er zum Anwalt und nicht sie. Doch im Trennungsjahr hat die junge Frau einen anderen Mann. Das passt dem Halbbruder nicht. „Sie hatte hinter meinem Rücken eine Affäre. Ich war geschockt, wie sie sich benahm, bin ausgerastet“ ,sagt der 40-Jährige, der ein Geständnis angekündigt hatte. Doch das ist halbherzig. Er habe nur mit der flachen Hand zugeschlagen, sagt er. Und abgeduscht habe er die Frau nur, weil er sie säubern und die Stelle finden wollte, aus der sie blutete. Nachdem der Richter eine kurze Pause eingelegt hat, in der sich der Angeklagte mit seinem Verteidiger beraten kann, gibt er doch alles zu. „Sie darf sich zwar nach deutschen Recht mit anderen Männern treffen. Doch moralisch ist das nicht“, rechtfertigt er sich.

Die Frau steht noch heute deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. „Er sagte, dass er mich totschlagen werde“, sagt sie als Zeugin aus. Auch zuvor habe er sie des Öfteren geschlagen, aber aus anderen Gründen, sagt sie. Ihr Halbbruder habe die Telefonnummer ihres neuen Freundes haben wollen. Doch die habe sie ihm nicht gegeben. Auch die Frau des Angeklagten sei später dazugekommen, habe sie als „Schlampe“ beleidigt.

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt das Gericht den fünffachen Vater zu einer Haftstrafe von sechs Monaten. Diese wird zur Bewährung ausgesetzt, weil der Mann nicht vorbestraft ist. „Es spielten Dinge wie Stolz, Ehre und Enttäuschung eine Rolle. Sie haben andere Moralvorstellungen als ihre Schwester. Das rechtfertigt die Tat aber nicht“, so der Richter. Er verweist vor allem auf die massive Gewaltanwendung und darauf, dass sich die Taten über einen längeren Zeitraum hinzogen. Auch habe er seine Schwester durch das kalte Abduschen gedemütigt. Seit der Tat reden der Angeklagte und die Geschädigte kein Wort mehr miteinander.

