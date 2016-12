Schmerzambulanz in Ebersbach muss schließen Die Kassenärztliche Vereinigung hat der Ambulanz ab 2017 die Erlaubnis entzogen. Dagegen gibt es Proteste und Widerspruch.

Die Schmerzambulanz von Dr. Robert Kleinstäuber in Ebersbach muss zum Jahresende schließen. Das bestätigte der Mediziner auf SZ-Nachfrage. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsens (KVS) hatte zuvor die Ermächtigung zur Weiterführung der Ambulanz in der Röntgenstraße nicht erneut um weitere zwei Jahre verlängert und stattdessen auf eine neue Praxis in Eibau verwiesen. Diese hatte im Dezember dieses Jahres neu eröffnet. Gegen die Entscheidung der KVS hat der Arzt Widerspruch eingelegt. Darüber wird aber erst Ende Februar entschieden. Kleinstäuber und sein Team hoffen nun, dass sie doch noch weiterhin für die Patienten da sein können, betonte er. Das hoffen auch die Patienten: Einige haben inzwischen bei der KVS Protest eingelegt.

Nach Kleinstäubers Angaben haben die Ambulanz an den zwei Sprechtagen pro Woche im Schnitt zwischen 200 und 250 Patienten mit starken und chronischen Schmerzen aufgesucht. Diese große Zahl ist für die Kassenärztliche Vereinigung allerdings bei der Entscheidung nicht das ausschlaggebende Argument: Wie KVS-Sprecher Michael Rabe betont, war die Einrichtung der Schmerzambulanz – parallel zur Krankenhaustätigkeit von Dr. Kleinstäuber – nur deshalb möglich, weil es keinen niedergelassenen Arzt gab, der diese Leistung in der Region angeboten habe. Deshalb gab es auch die zeitliche Befristung. Mit der Neugründung in Eibau habe sich dies nun geändert.

Wie der KVS-Sprecher zudem mitteilte, seien für schmerztherapeutische Behandlungen im Kreis Görlitz ab Januar 2017 neben der Eibauer Praxis je ein Schmerztherapeut am Städtischen Klinikum Görlitz und am Krankenhaus der Diakonissenanstalt in Niesky ermächtigt. (mit SZ/rok)

