Schmeling-Schwindel und Hymnen-Eklat Dieses Sportjahr 2017 wurde von ungewöhnlichen, bizarren Ereignissen überschattet.

Der WM-Titel ist seiner, nur den deutschen Pass hat Manuel Charr – anders als er behauptet – nicht. Foto: dpa © dpa

Korruption und Doping, immer wieder Fifa und auch IOC – die vielen Ärgernisse in den großen Sportverbänden haben sich auch 2017 fortgesetzt. Natürlich, mag man fast schon hinzufügen. Doch dieses Sportjahr lieferte darüber hinaus weitere aufsehenerregende Skandale, zum Beispiel im Turnen.

Die Fakten im Missbrauchsskandal um junge US-Kunstturnerinnen sind jedenfalls erschütternd. Larry Nassar, früherer Teamarzt des US-Turnverbandes, soll mehr als einhundert junge Mädchen sexuell missbraucht haben. Wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material wurde der 54-Jährige kürzlich bereits zu 60 Jahren Haft verurteilt, weitere Prozesse wegen sexueller Übergriffe folgen. Eines der prominentesten Opfer ist die 21 Jahre alte dreimalige Olympiasiegerin Gabby Douglas.

Für reichlich Wirbel sorgte auch der Hymnenskandal beim Auftritt der deutschen Fed-Cup-Mannschaft gegen die USA Mitte Februar auf Hawaii. Bei der Eröffnungszeremonie auf dem Centre Court hatte der Solist, ein amerikanischer Lehrer, die verpönte, aber nicht verbotene erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen. „Dass so etwas in Amerika passiert, darf einfach nicht sein. Es ist peinlich und spricht für die Ignoranz“, meinte Andrea Petkovic. Auch die damalige Teamchefin Barbara Rittner war entsetzt: „Das ist echt ein Skandal und unentschuldbar. Ich hätte heulen können.“

Ende November sorgte Profiboxer Manuel Charr in der deutschen Öffentlichkeit für Aufsehen. Der „Koloss aus Köln“ behauptete nach seinem durchaus famosen WM-Erfolg über den Russen Alexander Ustinow, der erste deutsche Schwergewichts-Champ seit Max Schmeling in den 1930er Jahren zu sein. Hinterher stellte sich heraus, dass der gebürtige Libanese Charr gar keinen deutschen Pass besitzt. Seine Anwälte hätten ihn falsch informiert. Nun will er sich persönlich um das Ausweispapier kümmern, um bei der Titelverteidigung im März tatsächlich als deutscher Boxer in den Ring steigen zu können.

Auch die Fortsetzung des 2015 begonnenen Korruptionsskandals beim Fußball-Weltverband Fifa schlug wieder hohe Wellen. Und das Internationale Olympische Komitee (IOC) produzierte – wie fast jedes Jahr – ebenfalls wieder Eklats. Anfang Oktober war Carlos Arthur Nuzman, Chef des Organisationskomitees von Rio 2016, wegen Korruptionsverdachts, Geldwäsche sowie Stimmenkaufs verhaftet worden.

Kurz darauf suspendierte das IOC den 75-Jährigen vorläufig in seiner Funktion als IOC-Ehrenmitglied sowie als Mitglied der Koordinierungskommission für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Ebenfalls vom IOC suspendiert wurde der frühere Sprintstar Frankie Fredericks. Der 50-Jährige soll auch in den Skandal um die Vergabe der Sommerspiele an Rio involviert gewesen sein. (sid)

zur Startseite