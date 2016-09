Schmalspurbahnfest lockt Fotofans Insgesamt 44 Züge dampfen von Radebeul nach Moritzburg durch den Lößnitzgrund. Mit einer besonderen Fahrt am Freitag.

Die Lößnitzgrundbahn am Bahnhof Radebeul Ost. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die zwölfte Auflage des Schmalspurbahn-Festivals auf der Lößnitzgrundbahn steht in den Startlöchern. Von Radebeul bis Radeburg heißt es am 17. und 18. September auf 44 Zügen „Volldampf voraus“. Für Fotofreunde geht die von der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft, der Traditionsbahn Radebeul-Radeburg und dem Verkehrsverbund Oberelbe organisierte Veranstaltung sogar schon einen Tag zeitiger los. Denn erstmals gibt es in diesem Jahr am Freitag ab 16 Uhr eine Foto-Sonderfahrt ab Radebeul-Ost. „Wir werden mit dem Zug fünfmal an ausgewählten Orten halten. Der Vorteil besteht darin, dass anders als sonst niemand im Weg steht, wenn die Teilnehmer die historische Lok oder die Waggons aufnehmen wollen“, sagt Mirko Froß, Eisenbahnbetriebsleiter der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft.

Weitere Höhepunkte, die ebenfalls Premiere feiern, sind die illuminierten historischen Loks vor dem Bahnhof von Radebeul-Ost am Sonnabend von 19.30 bis 21 Uhr sowie der Besuch des Westernhelden Old Shatterhand auf den Zugfahrten. „Wir bieten mehrere Westernfahrten an. Unter anderem ist Old Shatterhand an beiden Tagen um 13.30 Uhr im Zug von Radebeul-Ost nach Moritzburg und um 15.49 Uhr im Zug nach Radeburg anwesend“, weiß die Marketingleiterin des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), Gabriele Clauss.

Alle kleinen Besucher können sich zudem am Bahnhof Moritzburg über das VVO-Maskottchen Mobilius und den Lößnitzdackel freuen. Außerdem warten im Spielepark Minitischtennis, Airhockey und eine Hüpfburg. Für kulinarischen Genuss sorgen das Weingut Vincenz Richter aus Meißen und das Hofgut Kaltenbach.

www.loessnitzgrundbahn.de

zur Startseite