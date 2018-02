Schmalspurbahn fährt nur eingeschränkt Vom 5. bis 9. Februar fährt der Schienenersatzverkehr vom Bahnhof Zittau bis Zittau-Süd. Der Grund liegt aber nicht bei der Soeg.

Reisende müssen auf einem Teil der Strecke auf die Schmalspurbahn verzichten. © Matthias Weber

Zittau. Vom 5. bis 9. Februar müssen die Reisenden der Zittauer Schmalspurbahn mit Einschränkungen rechnen. Vom Bahnhof Zittau bis Bahnhof Zittau-Süd fährt Schienenersatzverkehr. Der Haltepunkt Zittau wird in der Woche nicht bedient. Wie die Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (Soeg) mitteilt, fährt der erste Bus ab Bahnhof Zittau um 9.01 Uhr. Ab Zittau-Süd fahren die Dampfzüge (ab 9.11 Uhr) fahrplanmäßig im Zwei-Stunden-Takt ins Gebirge. Der Grund dafür ist, dass in diesem Zeitraum der modernisierte Bahnhof Zittau an das elektronische Stellwerk in Bischofswerda angeschlossen wird. Der Hauptbahnhof ist dann gesperrt und es rollen keine regelspurigen Züge. Diese Sperrung betrifft die Schmalspurbahn ebenso, da die Anlagen der Deutschen Bahn mit genutzt werden. (SZ)

