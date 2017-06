Schlussspurt bei Wendts Seit fast ein Jahr wird am neuen Sitz der Sanitärfirma gearbeitet. Der künftige Chef hat den Laden bald buchstäblich unter sich.

Hendrik Wendt (l.) und Vater Henry vorm fast fertigen neuen Firmensitz ihrer Sanitärfirma in Gröditz. Hinter den abgeklebten Schaufenstern entsteht eine neue Ausstellung.



Im laufenden Betrieb zu bauen, ist schon stressig, gibt Henry Wendt zu. Dann schmunzelt er. „Wir hatten mal die Situation, dass eine Mitarbeiterin mit Ohrenschützern am Schreibtisch saß, weil nebenan gekloppt wurde.“ Seit Sommer 2016 laufen in der Gröditzer Pilstergasse die Bauarbeiten für den neuen Firmensitz der Sanitärfirma Wendt. Nun, fast ein Jahr später, stehen sie kurz vorm Ende.

„Wir haben 80 Prozent geschafft und liegen gut im Plan“, zeigt sich der Firmenchef zufrieden. An dem Neubau haben auch seine Mitarbeiter Hand angelegt. Von der Heiztechnik über die Sanitäranlagen, vom Trockenbau bis zu den Fliesen haben die Handwerker aus dem Installationsbetrieb alles erledigt. Und das neben dem regulären Betrieb und bei vollen Auftragsbüchern. „Es war schon eine Belastung, aber wir haben ein motiviertes Team, das auch mal am Wochenende einen Ruck gemacht hat“, lobt der Chef seine Leute.

Zeit sparen beim Ausstellungsbesuch

Die Innendienst-Mitarbeiter haben vor gut zwei Wochen die Container im Hof gegen neue Büros in der ersten Etage des Hauses eintauschen können. Nun laufen die organisatorischen Fäden des 90-Mann-Handwerksbetriebs in hellen Räumen mit moderner Möblierung, dunklem Bodenbelag und Glastüren zusammen. Ohrenschützer braucht hier niemand mehr.

Und das, obwohl eine Etage tiefer noch immer rege gewerkelt wird. Wo jetzt Maler und Fliesenleger zugange sind, soll in etwa sechs Wochen die neue Heizungs- und Badschau stehen. Auf 300 Quadratmetern wird hier alles von der Armatur bis zum WC präsentiert werden. Und zwar auf ganz andere Weise als früher.

„Bisher bestehen Badausstellungen meist aus zig verschiedenen Kojen“, sagt Henry Wendt. Jede davon ist eine Art Musterbad auf wenigen Quadratmetern. Die Erfahrung zeige aber, dass das Wunschbad der Kunden so gut wie nie dabei ist. Oft müsse bei der Bemusterung von einer Koje zur anderen und wieder zurück gewandert werden, weil hier die Dusche gefällt, dort die Fliesen, da der Waschtisch. „Das ist nicht zielführend“, sagt der Firmenchef. Gerade für die Leute, die das nötige Geld für einen Badbau haben, fehle meist eines: Zeit. Deshalb wird es bei Wendts demnächst nur noch eine Badkoje geben, ansonsten stehen WCs, Badmöbel und Fliesen gruppiert beisammen. So lässt sich ohne langes Hin- und Herlaufen direkt vergleichen und gezielt eine Wahl treffen.

Wie die Einzelstücke zusammenwirken, erfahren die Kunden am Computer. Auf einem großen Bildschirm soll in Kombination mit den Maßen der heimischen Räume ein fotorealistisches Bild des individuellen Bades entstehen. Wem das nicht reicht, der kann sich per 3-D-Brille virtuell hineinbegeben in seine künftige Nasszelle. Eine Testphase laufe bereits erfolgreich, so Henry Wendt. Ab August soll das System voll zum Einsatz kommen.

Voll im Einsatz für die Familienfirma ist inzwischen auch Hendrik Wendt. Der 21-jährige Sohn und designierte Nachfolger des Senior-Chefs hat kürzlich seine Meister-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Für ihn wird das neue Haus in der Pilstergasse mehr sein als ein Arbeitsort, denn er zieht demnächst ins Obergeschoss. „Gerade für die erste Zeit ist das optimal“, sagt Vater Henry, der mit der Familie selbst zehn Jahre im alten Firmengebäude gewohnt hat, welches 2016 Platz für den Neubau machen musste.

Einen Eindruck vom neuen Sitz der Firma Wendt bekommen die Gröditzer und ihre Gäste erstmals Mitte August zur 800-Jahr-Feier. Am Sonnabend, 12. August, gibt es eine Gewerbe-Schau mit vielen Gröditzer Betrieben, auch Wendts sind dabei. Tags darauf soll der neue Geschäftssitz dann offiziell eröffnet werden.

