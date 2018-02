Schlussspurt bei der Abstimmung

Bis zum 1. März können Sie noch Ihre „Sportler des Jahres 2017“ wählen. Genutzt werden kann der nebenstehenden Stimmzettel oder das Online-Voting auf der Internetseite des Kreissportbundes Meißen.

Die Umfrage ist eine gemeinsame Aktion des Kreissportbundes Meißen und der Sächsischen Zeitung. Schirmherr ist Arndt Steinbach, Landrat des Landkreises Meißen. Sie können jeweils eine Stimme in jeder der fünf Kategorien – Sportler/in, Mannschaften, Senioren/-innen, Nachwuchsmannschaften und Nachwuchssportler/in – vergeben.

Die diesjährige Sportgala findet dann am 17. März statt. Veranstaltungsort ist wie schon im Vorjahr die Stadthalle Stern in Riesa. An diesem Tag werden neben den Siegern und Platzierten der Umfrage „Sportler des Jahres 2017“ auch verdienstvolle Trainer, Übungsleiter und Betreuer ausgezeichnet. (js)

www.kreissportbund-meissen.de/ Sportlerumfrage

zur Startseite