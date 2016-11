Schlusslicht trifft auf Spitzenreiter Bischofswerda ist Gastgeber für Radebeul. Crostwitz empfängt Zschachwitz, der SV Oberland gastiert in Neusalza-Spremberg.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesklasse. Vor einer Woche ging die Bischofswerdaer Oberliga-Reserve mit 1:8 (0:6) in Bad Muskau baden. Vielleicht ist es gut, dass nun am Sonntag der Spitzenreiter aus Radebeul beim Schlusslicht in Schiebock zu Gast ist. Schließlich feierte der BFV II seinen bisher einzigen Saisonsieg in der Fußball-Landesklasse Ost gegen den Tabellenzweiten FC Oberlausitz Neugersdorf II (1:0). Die Partie wird am Sonntag bereits um 13 Uhr auf dem Kunstrasen angepfiffen.

Aufsteiger SG Crostwitz (11.) empfängt am Sonntag ab 14 Uhr den punktgleichen Tabellennachbarn FV Blau-Weiß Zschachwitz. Beide Teams haben erst neun Zähler auf dem Konto, die Gastgeber aber die etwas bessere Tordifferenz (-7/-13). Die Dresdner stellen den ältesten Kader der Liga, reisen u. a. mit Tino Wecker (40), Sven Fischer (36), Tom Winter (35) und Danny Moses (34) an. Zur gleichen Zeit gastiert der Tabellenachte SV Oberland Spree beim FSV Neusalza-Spremberg (5.). Hinter den Gästen liegt eine zweiwöchige Punktspielpause. (js)

