Kegeln – 2. Bezirksliga Schlusslicht nimmt erfolgreich Revanche Die Gersdorfer stehen bereits als Tabellenletzter fest. Nun hoffen sie auf das Relegationsturnier Ende März in Rochlitz.

Symbolfoto © André Braun

Der SV Gersdorf 1910 kann doch noch gewinnen. Der Tabellenletzte, der diesen Platz auch nicht mehr verlassen wird, will die Saison versöhnlich beenden. So gingen die Kegler um Mannschaftsleiter Falko Nissen mit Elan an die Auswärtsaufgabe beim Hohnstädter SV II, hatte der Gegner das Hinspiel doch nur sehr knapp für sich entscheiden können. Diese Rechnung wollten die Gersdorfer begleichen.

Im ersten Durchgang hatten die Gäste jedoch das Nachsehen. Mike Wenzel, mit 489 Holz von der Bahn kommend, verlor mit 1:3 gegen Fischer. Udo Jahr erspielte 506 Holz und unterlag dem besten Hohnstädter Helling ebenfalls mit 1: 3. Im mittleren Durchgang setzten sich jedoch die beiden Gersdorfer Spieler durch. Michael Czapski gewann sein direktes Duell gegen Weyer mit 3:1. Und das beste Ergebnis an diesem Tag schob Mannschaftsleiter Nissen mit 580 Holz. Er gewann sein Spiel klar mit 4:0 gegen Schmorde.

Damit stand es vor dem letzten Durchgang 2:2 nach Mannschaftspunkten. Joachim Lux trennte sich dann von seinen direkten Gegenspieler 2:2 und hatte mit sieben Holz (532:539 Holz) knapp das Nachsehen. Doch Sebastian Bartling machte das Unentschieden nach Mannschaftspunkten perfekt. Er setzte sich mit 3:1 gegen Thomalla durch. So stand es nach dem letzten Durchgang 3:3 nach Mannschaftspunkten und die Gesamtkegel mussten entscheiden. Bei diesen hatten die Gersdorfer mit 3211:3132 die Nase vorn und nahmen für die Hinspielniederlage Revanche.

Eine Verbesserung in der Tabelle ist für die Gersdorfer nicht mehr möglich, doch erscheint es wichtig, dass sie Selbstbewusstsein für das Relegationsturnier am 25. März in Rochlitz tanken, wo sie auf die Letztplatzierten der anderen beiden Staffeln treffen werden. Was ein gutes Abschneiden dann wert ist, wird sich nach Berücksichtigung der Absteiger aus den höheren Ligen zeigen. (DA/meck/dwe)

