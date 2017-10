Schlusslicht gastiert in Schiebock Nach der ersten Saisonniederlage erwartet der Bischofswerdaer FV die BSG Wismut Gera. Kamenz hat Heimrecht gegen Barleben.

© dpa

Fußball. Die erste Punktspiel-Niederlage der Bischofswerdaer Oberliga-Kicker (0:1 in Plauen) ist ausgewertet. Bereits am vergangenen Pokal-Wochenende kehrten die Schiebocker in die Erfolgsspur zurück und gewannen bei Neusalza-Spremberg mit 3:1. Trainer Erik Schmidt hatte seine Startelf im Vergleich zum Plauen-Spiel auf acht Positionen verändert.

Am Sonnabend steht für den Oberliga-Tabellenführer das vierte Heimspiel an. Von der Papierform her scheint die Aufgabe leicht, denn mit der BSG Wismut Gera stellt sich ab 14 Uhr das Oberliga-Schlusslicht in der Volksbank-Arena vor. Der völlig missglückte Saisonstart der Thüringer (ein Remis, sechs Niederlagen) kommt überraschend, denn auch Erik Schmidt hatte Wismut vor der Saison als Titelanwärter auf seinem Zettel. Eine schwierige Aufgabe für Trainer Carsten Hänsel, zumal der gebürtige Bautzener auf den gesperrten Kapitän Frank Müller verzichten muss. Dennoch sollten die BFV-Spieler konzentriert ins Spiel gehen, denn auswärts war Gera bei Inter Leipzig (0:1), in Plauen (0:1) und in Merseburg (3:3) keineswegs wie ein Tabellenletzter aufgetreten.

Der SV Einheit Kamenz (13.) empfängt am Sonnabend ab 14 Uhr im Stadion der Jugend den Tabellennachbarn FSV Barleben. Mit einem Sieg würden die Lessingstädter in der Tabelle an den Sachsen-Anhaltinern vorbeiziehen. Doch die Kamenzer warten seit dem ersten Spieltag (2:1 gegen Jena II) auf einen Punktspiel-Dreier.

Die Hoffnung, im Landespokal neuen Schwung für die Meisterschaft aufzunehmen, erfüllte sich nicht. Die 0:1-Niederlage beim Liga-Kontrahenten in Eilenburg machte das aktuelle Dilemma erneut deutlich. Spielerisch müssen sich die Schützlinge von Trainer Frank Rietschel nicht verstecken, aber es fehlt die Durchschlagskraft.

Chancen werden nicht verwertet

Obwohl in der zweiten Halbzeit deutlich tonangebend, blieb Kamenz ohne Tor, weil Stefan Höer, „Alex“ Schidun oder Franz Häfner hochkarätige Chancen nicht verwerteten. So verwundert es nicht, dass Einheit neben Schlusslicht Gera bisher das angriffsschwächste Team der Staffel ist. In sieben Partien gelangen nur drei Treffer. (js)

