Schluss ohne Abschluss Die Zahl der Schulabgänger ohne Qualifizierung ist laut einer Studie in Sachsen gesunken. Meißen bildet eine Ausnahme.

In ihren Abschlussprüfungen stellen Schüler bereits die Weichen für ihre berufliche Zukunft. Doch rund sieben Prozent der Absolventen in unserem Kreis verlassen die Schule, ohne danach etwas vorweisen zu können. Auf dem Arbeitsmarkt haben sie so kaum eine Perspektive. © dpa

Eigentlich sind es erfreuliche Zahlen, die der katholische Sozialverband Caritas in seiner diesjährigen Bildungsstudie vorlegt: In Sachsen ist die Zahl der Schüler, die die Schule ohne jeden Abschluss verlassen, im Jahr 2014 gesunken – von 8,77 Prozent im Jahr zuvor auf 7,8 Prozent. In den neuen Bundesländern kann das nur Thüringen mit 6,72 Prozent deutlich unterbieten. Für die Erhebung wurden die Daten von über 400 kreisfreien Städten und Kreisen ausgewertet. „Wir sind in Sachsen auf einem guten Weg“, bewertet Caritasdirektor Matthias Mitzscherlich das Ergebnis.

Doch ein Blick auf die Kreisebene zeigt, dass der positive Trend sich im Freistaat nicht überall gleich durchzieht: In vier der 13 Landkreise und kreisfreien Städte ist die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss nach den Caritas-Berechnungen sogar gestiegen – darunter auch im Kreis Meißen.

Der Anstieg von 7,17 auf 7,3 Prozent innerhalb eines Jahres mag nicht signifikant erscheinen. Doch schon 2013 war der Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss gestiegen. Gleichzeitig sank die Quote in Bautzen ebenso wie im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge deutlich um etwa drei Prozent, in Görlitz und dem Vogtlandkreis um rund zwei. Neben Meißen gab es einen Anstieg in Mittelsachsen (8,77 Prozent), Nordsachsen (9,53 Prozent) sowie in den Städten Dresden (7,76 Prozent) und Chemnitz (11,4 Prozent). Bundesweit liegt die Quote bei 5,7 Prozent.

Zu den Ursachen für den Negativtrend im Landkreis mag sich die Sächsische Bildungsagentur jedoch nicht äußern, eine Sprecherin erklärt lediglich: „Die Gründe für das Verlassen der Schule ohne Schulabschluss sind sehr vielschichtig, diese werden im Einzelnen statistisch nicht erfasst.“

Deshalb könne zum Beispiel auch keine Aussage darüber getroffen werden, ob vor allem Haupt- und Sonderschüler die Schule ohne Abschluss verlassen. In der Caritas-Bildungsstudie heißt es dazu: „In der Studie konnte kein Einfluss des Anteils der Hauptschüler auf die Quote der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss gefunden werden.“ Stattdessen spielen die Arbeitslosenquote und die Zahl der Förder- und Sonderschüler eine größere Rolle.

Laut Studie lag die Arbeitslosenquote im Kreis Meißen 2014 bei 9,1 Prozent und ist damit leicht gesunken. Der Unterschied zu den 8,8 Prozent im Kreis Bautzen ist minimal, und auch die Quote bei den Förder- und Sonderschülern – je rund fünf Prozent – ist fast gleich. Woran also liegt es, dass bei uns zwei Prozent mehr Schüler nicht einmal einen Hauptschulabschluss schaffen?

Lügt die Statistik?

Der Kreis habe dazu keine Daten, erklärt Sprecherin Kerstin Thöns knapp und verweist wiederum auf die Bildungsagentur, die ebenso wortkarg bleibt. Deutlich äußern sich dagegen diejenigen, die eine solche Entwicklung unmittelbar treffen wird: die Handwerksbetriebe.

Für sie spricht Jens-Torsten Jacob, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Region Meißen. Er wundert sich über die sieben Prozent aus der Studie – er hatte die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss für noch höher gehalten. „Mit ihnen können wir wirklich nichts anfangen“, sagt er deutlich. Bei einem Bewerber ohne Abschluss müsse der einstellende Betrieb ja davon ausgehen, dass er weder schreiben noch rechnen könne. „Für den Schüler ist es ein schwieriger Weg – den die Gesellschaft am Ende mittragen muss.“

So düster, wie die Zahlen für den Landkreis im Moment aussehen, so unterschiedlich sind sie offenbar interpretierbar. Denn die Erhebungen des Statistischen Landesamtes des Freistaats zeigen einen anderen Trend: Demnach fällt die Quote der Absolventen ohne Hauptschulabschluss seit Jahren fast kontinuierlich, von noch rund zwölf Prozent im Schuljahr 1995/96 auf nur noch rund sechs Prozent in 2015/16. Im Jahr der Caritaserhebung waren es etwa acht Prozent – ein Prozent weniger als im Jahr zuvor. Also doch kein Negativtrend?

„Die Zahlen der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss decken sich mit unseren“, erklärt Verena Liessem, Referentin für ökonomische Fragen der sozialen Sicherung bei der Caritas. Der Verband hat – anders als das Statistische Landesamt – den Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an den Siebtklässlern gemessen. Deren Zahl ist damals leicht gesunken, genau wie die Zahl der Schüler ohne Hauptschulabschluss – sodass sich am Verhältnis wenig änderte.

Was Liessem nach vielen Anrufen in besonders erfolgreichen sowie besonders erfolglosen Kommunen ganz ohne Statistik sagen kann, ist: „Dort, wo es funktioniert, steckt auch der politische Wille dahinter, etwas zu erreichen.“

