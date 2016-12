Schluss mit Radebergs Fahrplan-Chaos Zwischen TL, SB 34 und TLX fühlen sich manche Zugreisende ein wenig verloren. Das soll sich am Sonntag ändern.

TL, TLX oder SB 34 – was ist denn nun was? Der Verkehrsverbund bekam in den vergangenen Jahren immer wieder mal Anfragen, ob denn nicht die altbekannten Bezeichnungen Regionalbahn oder Regional-Express zurückkehren könnten. © Thorsten Eckert

Schluss mit dem Durcheinander auf dem Zugfahrplan in Radeberg. Denn wer in der Bierstadt nicht regelmäßig per Zug unterwegs ist, braucht erst mal eine Art Wörterbuch, um zu verstehen, welche Art von Zug da eigentlich fährt. Da rollt die SB 34 nach Dresden und Kamenz, oder ein TL fährt Richtung Bischofswerda, während sich ein TLX nach Görlitz aufmacht. Ist das nun ein Bummel- oder eher ein Express-Zug? „Wir wissen um das Problem und werden es mit dem Fahrplanwechsel beheben“, sagt Christian Schlemper. Er ist der Sprecher des Verkehrsverbunds Oberelbe, der für den Zug- und Busverkehr auch in Radeberg sozusagen den Hut aufhat.

Verschiedene Unternehmen auf der Strecke

Hintergrund: Auf den verschiedenen Strecken rollen in Radeberg längst verschiedene Eisenbahnunternehmen. Die Strecke Dresden-Radeberg-Kamenz wird von der Städtebahn Sachsen bedient. Und so rollen hier dann eben Züge, die im Fahrplan mit dem Kürzel SB 34 auftauchen. Zwischen Dresden-Radeberg-Arnsdorf und Görlitz sind hingegen Züge des Unternehmens Trilex unterwegs. Und die finden sich dann unter TL oder TLX – wenn es ein bisschen schneller und ohne Halt an jeder Station geht – im Fahrplan. Radeberg ist dabei ein bisschen mehr „gebeutelt“, als andere Orte, weil hier eben mehrere Zugunternehmen an der Bahnsteinkante unterwegs sind. „Aber wir haben viele Anfragen von Kunden, die sich die Begriffe Regionalbahn und Regional-Express zurückwünschen, die sie von den bisherigen Angeboten der Deutschen Bahn noch kennen“, beschreibt VVO-Sprecher Schlemper. Außerdem werden die Bezeichnungen in vielen Regionen noch immer genutzt. Die Einteilung war dabei einleuchtend: Die Regionalbahnen halten quasi an jedem Bahnhof – die Regional-Express-Züge sind schneller unterwegs, weil sie eben nicht überall halten.

„Mit dem Fahrplanwechsel werden nun wieder diese Begriffe im Fahrplan auftauchen, egal, von welchem Unternehmen die Strecke bedient wird“, verrät Christian Schlemper. Die Zugunternehmen sind aber dennoch im Fahrplan zu erkennen, die Begriffe tauchen trotzdem noch immer bei den Strecken auf.

Also werden ab Sonntag – dann wechselt der Fahrplan – nun wieder Regionalbahnen und Regional-Express-Züge in Radeberg rollen. Den TLX und den TL gibt es dann nicht mehr. Jedenfalls nicht auf dem Fahrplan.

zur Startseite