Schluss mit privaten Abholzaktionen Die Bündnisgrünen im Kreis möchten das Fällen von Bäumen für Hausbesitzer erschweren.

Wer als Eigentümer in Sachsen einen Baum auf seinem Grundstück fällen möchte, kann dies nach aktuellem Gesetz ohne Genehmigung der Behörden tun. Vorausgesetzt der Stammumfang ist geringer als einen Meter. Jährlich werden dadurch landesweit tausende Bäume ersatzlos gefällt, so schätzen die Initiatoren der Petition, die sich jetzt für nachhaltigen Baumschutz einsetzt.

Der Meißner Kreisverband der Bündnisgrünen unterstützt diese Aktion. Ziel ist es, die seit 2010 geltenden Auflagen einer CDU/FDP-Gesetzesänderung wieder aufzuheben. Das sogenannte „Baum-ab-Gesetz“ verbietet es momentan Städten und Kommunen einen Großteil der Gehölze unter Schutz zu stellen. Dazu wurde der Sächsischen Landesregierung ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der unter anderem die Selbstverwaltung der Kommunen stärken soll. Der Schutz und die Dokumentation des sächsischen Baumbestandes kööne so besser sichergestellt werden, hoffen die Initiatoren.

Der Kreisverband veranstaltet am Samstag, 29. Juli von 9 Uhr bis 12 Uhr am Heinrichsplatz in Meißen eine Unterschriftenaktion. Der bündnisgrüne Bundestagskandidat Volker Herold wird erwartet. (tb)

