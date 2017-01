Schluss mit Landluft Wintersperrfrist schon ab Oktober und Protokollpflicht – Gülle ausbringen wird zur Wissenschaft. Und das kostet.

Sebastian Zunhammer, Marcus Bertelsmeier, Norman Löbert, Bernhard Fuchs und Marcel Tietze (v.l.) präsentieren die neueste Gülletechnik. Die Frage bleibt, wer sich das leisten kann? © Anne Hübschmann

Sie stinkt, sie überdüngt den Boden, und sie verdirbt das Grundwasser. Gülle hat außerhalb der Landwirtschaft nicht den besten Ruf. Für die Bauern hingegen ist eine unverzichtbare Bodenbeigabe – obendrein billiger als chemisch erzeugte Düngemittel. Mit einer Novelle zur geltenden Gülleverordnung sollen die schädlichen Begleiterscheinungen dieser Düngemethode deutschlandweit eingedämmt werden. Einen Entwurf legte die Bundesregierung bereits Ende 2014 vor, aber die Politik tut sich immer noch schwer mit den Details. Das verunsichert die Landwirte gewaltig. Ein von der Agrartechnik Sachsen organisierter Informationstag zur Gülleausbringung sollte etwas Licht ins Dunkel bringen und zugleich die technischen Möglichkeiten für einen umweltschonenden Umgang mit dem natürlichen Dünger aufzeigen. Etwa 80 Landwirte aus Sachsen und Südbrandenburg trafen in Ebersbach auf Landtechnik-Experten, die die neuesten Entwicklungen in Sachen Gülletechnik erläuterten.

Großenhainer Land überbelastet

Im sächsischen Grundwasser ist die Nitratbelastung insgesamt rückläufig, aber auf einem Viertel der Landesfläche überschreitet sie noch immer den kritischen Wert von 50 Milligramm je Liter. Nahezu die gesamte Großenhainer Pflege gehört zu diesem übermäßig belasteten Gebiet. Dass dafür Gülle-Überschüsse verantwortlich sind, die ins Grundwasser ausgewaschen werden, ist unumstritten.

Wie aber bekommt man es hin, dass nur so viel Gülle auf die Felder gebracht wird, wie die jeweilige Anbaukultur braucht? „Technisch gesehen, kein Problem“, sagt Bernhard Fuchs vom Landmaschinenproduzenten Holmer. „Die Frage ist, wie man es wirtschaftlich gestalten kann.“ Traditionell wird Gülle mit einem sogenannten Prallteller auf die Felder gebracht, der den Dünger ziemlich unkontrolliert verspritzt. Das ist zwar die billigste Variante, lässt aber keine wirkliche Dosierung zu. Deshalb soll die Technik, die überdies ausgesprochen geruchsintensiv ist, ab 2020 komplett verboten werden. Derzeit fortschrittlichste Methode ist die Gülle-Injektion in den Boden. Dabei gelangt kaum Ammoniak in die Umgebungsluft, allerdings erfordert diese Methode teure Ausbringtechnik.

Laut Gülle-Novelle darf ein Bauer pro Jahr und Hektar weiterhin 170 Kilogramm Stickstoff in Form von Gülle ausbringen. Dafür sollen in Zukunft die Gärreste aus Biogasanlagen angerechnet werden. Zudem beginnt die winterliche Sperrfrist für die Ausbringung schon im Oktober, einen Monat früher als bisher. „Außerdem wird eine Dokumentationspflicht kommen“, erklärt Marcel Tietze von der Ebersbacher Agrartechnik. Das heißt, die Landwirte müssen über kurz oder lang nachweisen, wie viel Stickstoff sie tatsächlich auf ihre Felder gebracht haben. Wie das funktionieren könnte, erläuterte Sebastian Zunhammer von der gleichnamigen Gülletechnik-Spezialfirma aus Bayern. Zunhammer hat ein Gerät entwickelt, das über ein Infrarot-Mess-System den Nährstoffgehalt der Gülle beim Ausbringen quasi in Echtzeit bestimmt.

Da der Naturdünger je nach Herkunft und Durchmischungsgrad sehr unterschiedliche Qualität haben kann, ist das eine der wenigen verlässlichen Messmethoden. Die auszubringende Menge kann dann automatisch über die Pumpenleistung des Güllefahrzeugs gesteuert werden. Ist der Tank leer, druckt der Fahrer einen Beleg aus, auf dem der gesamte Nährstoffeintrag dokumentiert ist. Der Nachteil dieser fortschrittlichen Technologie: der Preis. Das Gerät kostet 28 000 Euro. Da Agrarbetriebe eine solche Investition nicht ohne Not tätigen werden, liegt die Zukunft der Güllewirtschaft vielleicht ganz woanders. Norman Löbert hat im Raum Südbrandenburg einen „Nährstoffdienst“ gegründet, der sich ausschließlich mit dem Transport und der Ausbringung von Gülle beschäftigt. Seine Firma verfügt über modernste Technik, die die Düngung als Dienstleistung für Pflanzenbau-Betriebe finanziell erschwinglich macht.

