Schluss mit der langen Parkplatzsuche Am Diakonissenkrankenhaus gibt es für die Patienten ab Dezember 161 Stellplätze. Der Neubau erinnert nun an eine besondere Frau.

© Symbolfoto: dpa

Bislang mussten die Patienten des Diakonissen-krankenhauses oft lange nach einem Parkplatz suchen. Das Angebot auf der Bautzner Straße ist eher rar. Doch bald soll damit Schluss sein. Der Grund ist kaum zu übersehen: Zwölf Halbetagen hat das neue Parkhaus des Krankenhauses, das derzeit den letzten Schliff erhält.

Ab Anfang Dezember soll das neue Parkhaus in Betrieb gehen, dann stehen den Patienten 161 Stellplätze zur Verfügung – in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang des Krankenhauses. Die Bauleute kümmern sich momentan um die Schranken und das Kassensystem. Außerdem werden die Parkflächen beschriftet. Deutlich weiter fortgeschritten sind die Arbeiten am angrenzenden Bürohaus. Das wurde am Freitag eingeweiht.

Auf drei Etagen sind der Vorstand, Teile der Verwaltung sowie die Diako Verwaltungsgesellschaft mbH untergebracht. Im Erdgeschoss hat der ambulante Hospizdienst des Krankenhauses ein neues Quartier gefunden. Am neuen Standort gibt es für die Abteilung auch einen Veranstaltungsraum sowie Büros. Seit 2014 baut die Diakonissenanstalt an den Neubauten. Rund 4,5 Millionen Euro wurden dafür investiert. Mit dem Bürokomplex wird dafür aber nicht nur Raum für Mitarbeiter geschaffen, sondern auch an eine besondere Frau erinnert.

Denn der Neubau wurde Else-Freier-Haus getauft und ist somit nach einer ehemaligen Diakonisse benannt. Der Krankenhaus-Vorstand hatte sich das Ziel gesetzt, an verschiedenen Stellen auf dem Campus an das Leben und Wirken der Diakonissen zu erinnern. Else Freier lebte von 1921 bis 2002 und kümmerte sich um Auszubildende im Schülerinnenwohnheim. (SZ/sag)

zur Startseite